Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara pe presedintele Klaus Iohannis ca ”lupta impotriva tarii lui prin tot ceea ce face”, avand in spate „sistem ocult, sistem corupt, care a penetrat in mod serios Justitia in ultimii ani”. ”Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor –…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni pe președinte Klaus Iohannis ca „lupta impotriva țarii lui” și ca are in spate un „sistem corupt care a penetrat in mod serios Justiția in ultimii ani”. „Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor - un trai mai bun sau un trai mai rau, o…

- „Miza este Romania, o alta miza o reprezinta vietile romanilor - trai mai bun pentru romani sau trai mai rau, o tara dezvoltata sau o tara stagnata, o tara mandra sau o tara ingenuncheata si predata la cheie strainilor. Ceea ce face Iohannis face din disparerare, e si impins, are papusarii lui in…

- Liderul social-democrat a vorbit in discursul sau despre performantele guvernarii dar si despre dificultatile si piedicile ridicate de acele forte politice care au incercat sa arunce tara in haos sau de asa-zisii romani europarlamentari care isi permit la Bruxelles sa denigreze aceasta tara."Va…

- Eugen Tomac a spus, intr-o conferinta de presa, la sediul PMP Iasi, ca principalul inamic al proiectului european il reprezinta populismul, care in Romania este "vandut" de catre liderii PSD. "Asistam la ora actuala, incepand de la Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu, la discursuri antieuropene,…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, da de înțeles ca va ignora opinia comunitații internaționale, care a chemat forțele politice din Moldova sa formeze cât mai repede un Guvern pentru a realiza promisiunile date alegatorilor. ”Noi aici, acasa, trebuie sa ne facem dreptate și sa ne facem…

- „A te pretinde socialist, asa cum a facut-o Liviu Dragnea la Madrid, nu e suficient pentru a castiga increderea si respectul socialistilor europeni. Dimpotriva, in locul «impacarii» cu Frans Timmermans de care vorbeste domnul Dragnea la televiziunile de partid, am putut auzi cu totii admonestarile…

- „In cadrul mecanismului din semestrul european, Comisia Europeana elaboreaza un raport anual privitor la economia fiecarei tari din Uniunea Europeana. M-as fi asteptat din partea Guvernului sa faca public draftul de raport pe care l-am primit si la care trebuie sa formuleze observatii, evident ca…