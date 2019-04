Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțina vreme inainte de Paște, nominalizarea lui Eugen Nicolicea pentru Ministerul Justiției pare o noua patima a democrației romanești. Liviu Dragnea nu mai are rabdare. Cu toate eforturile avocaților sai, procesul din dosarul angajarilor fictive se apropie de final și este posibil ca finalul acesta…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat ca, din punctul sau de vedere, nu se va crea un blocaj la Ministerul Justiției, sugerand ca ulterior discuției cu premierul Viorica Dancila iși va inainta demisia.”Guvernul este al primului ministru, sigur, este al Romaniei, dar premierul este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca il respecta pe Tudorel Toader si l-a sprijinit, dar "s-a acumulat foarte multa nemultumire la adresa acestuia pentru ca se tot intarzia avizarea la Ministerul Justitiei". "Astazi in Comitetul Executiv National s-au exprimat, din pacate, foarte…

- "Nu am fost invitat la sedinta CEx de miercuri. Daca voi fi invitat, voi participa", a declarat marti Tudorel Toader marti dimineata pentru Romania TV. Liviu Dragnea a anuntat in repetate randuri ca PSD nu-l mai sustine pe Tudorel Toader la Ministerul Justitiei, pentru ca a promis ordonante…

- Intrebat, miercuri, la Parlament, daca este in continuare nemultumit de Tudorel Toader, in contextul in care motiunea simpla pe Justitie a fost respinsa de Camera Deputatilor, Florin Iordache a raspuns: "Bineinteles, eu am spus si in grup, am spus si in plen nemultumirea pe care o am eu si probabil…

- Plenul Camerei Deputaților in care urma sa fie votata moțiunea simpla la adresa lui Tudorel Toader a fost suspendat din lipsa de cvorum.Suspendarea ședinței vine in contextul in care PSD a decis de grup parlamentar sa nu se prezinte la vot. „Daca s-a suspendat din lipsa de cvorum se…

- Sedinta importanta, marti, la PSD. Comitetul Executiv National se reuneste, la Parlament, pentru a stabili noile propuneri de ministri, la Dezvoltare Regionala si Transporturi, dupa retragerea variantelor initiale, Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici. Cele doua portofolii sunt libere de la remanierea…