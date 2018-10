Liviu Dragnea, atac fără precedent: USR este un partid de extremă dreapta Intrebat cum comenteaza faptul ca opoziția ii cere demisia din fruntea Camerei Deputaților, dupa decizia de ieri a CCR privind Codul penal, Liviu Dragnea a raspuns: „Pana cand acest partid de extrema dreapta, acest partid radical, USR, va ramane singur in Romania și sa aiba o conducere dictatoriala – pentru ca asta este esența atitudinii lor: o activitate de conducere fara niciun pic de dialog și dar prin forța și prin duritate – , pana atunci parlamentarismul exista, pentru ca este esența democrației”. Președintele PSD, a mai spus ca liderii USR „trebuie sa dea raspunsuri la faptul ca au avut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, dupa ce USR i-a cerut demisia din fruntea Camerei Deputatilor in urma deciziei CCR pe Codul Penal, ca formatiunea condusa de Dan Barna trebuie sa dea explicatii „la faptul ca au avut finantare ilegala in anumite campanii”.

- Intrebat cum comenteaza faptul ca opoziția ii cere demisia din fruntea Camerei Deputaților, dupa decizia de ieri a CCR privind Codul penal, Liviu Dragnea a raspuns: „Pana cand acest partid de extrema dreapta, acest partid radical, USR, va ramane singur in Romania și sa aiba o conducere dictatoriala…

- Liviu Dragnea a comentat decizia Curții Constituționale referitoare la o contestație facuta de USR la modificarile facute parlament la codurile penale. "Pana cand acest partid de extrema dreapta, acest partid radical, USR, va ramane singur in Romania și ar avea o conducere dictatoriala, pentru ca…

- g4media.ro a reacționat dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat ca va cere Guvernului Dancila un proiect de lege pentru „transparentizarea finanțarilor și modul de cheltuire a banilor”, vizate fiind mai multe site-uri de știri.Redam mai jos poziția completa a publicației online g4media.ro,…

- „Este un proiect legislativ pe care l-am avut si in sesiunea trecuta, care a fost respins, insa, in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor este tot mai vizibil vinovatul decredibilizarii institutiei Parlamentului, decredibilizarii imaginii Romaniei in strainatate, a devenit personajul…

- Structurile Jandarmeriei Romane nu au primit nicio solicitare referitoare la asigurarea protectiei din partea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Jandarmeria precizeaza ca nu detine vreo solicitare in acest sens. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca anul trecut asupra sa…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut, intr-o postare pe Facebook, ca, in Romania, "boala clientelismului si nepotismului" a ajuns la un nivel cronic, iar promovarile facute de liderul PSD, Liviu Dragnea, se bazeaza pe "niste criterii feudale si mafiote incompatibile cu un stat modern". "Presedintele PSD…

- Fostul premier Victor Ponta critica numirea in fruntea unor instituții importante din Romania a unor persoane care vin din județul Teleorman, condus anterior de Liviu Dragnea, in calitate de președinte al Consiliului Județean, precizand ca in alegerea lor a contat obediența. Printre cei nominalizați…