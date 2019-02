Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la finalul intalnirii cu primarii de municipii, ca proiectul de buget urmeaza sa fie adoptat vineri de catre Guvern și ulterior va intra in procedura parlamentara.„Am ințeles ca vineri vor adopta proiectul de lege, dupa care vine in parlament”,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi plecat pentru cateva zile in Statele Unite, potrivit unui anunt al PSD Telerman. Vizita lui Dragnea la Washington are loc in conditiile in care coalitia PSD-ALDE nu a reusit sa treaca nici macar de Guvern bugetul pe 2019.

- Ludovic Orban, a declarat ca Liviu Dragnea a intrat in opozitie cu propriul Guvern, cu privire la legea bugetului de stat pentru anul 2019. Liderul PNL a adaugat ca liberalii sunt de acord cu alocarea mai multor bani din buget pentru Sanatate.

- ​Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, o acuza pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, ca "și-a propus sa modifice Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat în scop politic, inclusiv blocarea proiectului național <<România educata>>" prin…

- "Se pare ca pentru președintele PNL acest mod de a se adresa unei femei ii este extrem de familiar. Aceasta este imaginea noului PNL. Partidul Național Liberal și-a pierdut și valorile naționale, dar și valorile liberale; tot ceea ce a ramas din ele se poate traduce prin mitocanie și libertinism.…

- Ponta anunța apocalipsa pentru pensionarii romani. Liderul Pro Romania susține ca Liviu Dragnea incearca sa-și apropie demnitarii de el prin intenția de a mari salariile. „Ce inseamna masurile care se iau maine de Guvern? De la 1 ianuarie se suspenda prevederile legii pensiilor care impun indexarea…

- Liderul USR, Dan Barna, a reactionat dur la anuntul Vioricai Dancila, privind adoptarea unei Ordonante de Urgenta pentru Codul penal si Codul de procedura penala, spunand ca „OUG-urile pe justitie se decid in CEx-ul PSD si nu in sedintele de Guvern”. Barna a mai comentat si faptul ca omul care va elabora…

- Liviu Dragnea cauta la aceasta ora o solutie pentru cele doua ministere impreuna cu doi dintre oamenii sai fideli din partid: Dragos Benea si Ionel Arsene. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca Benea, liderul PSD Bacau, il sustine pe actualul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, in timp…