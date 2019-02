Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii februarie, guvernatorul Mugur Isarescu comenta ironic acuzatiile care i-au fost aduse pe motiv ca Banca Nationala tine rezervele tarii in strainatate. Miercuri, Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus un proiect de lege care prevede ca 95% din aurul Romaniei sa fie repatriat. Romania…

- Proiectul legii bugetului de stat pe 2019 va fi aprobat, vineri, in Guvern, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul unei intrevederi cu membrii Asociatiei Municipiilor din Romania. "Am inteles ca vineri vor adopta in Guvern proiectul de lege, dupa care vine in Parlament",…

- Curtea Constitutionala urma sa analizeze, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse Legii 35/1997, prin care functia Avocatul Poporului este asimilata ca rang cu functia de ministru, si va beneficia, printre altele, de pensie speciala. Judecatorii au manat decizia,…

- COD RUTIER 2019. Seful statului a promulgat Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea…