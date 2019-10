Liviu Dragnea, APEL la decizia magistraților de confirmare a conducerii PSD Dragnea a formulat apel la decizia Tribunalului București prin care a respins, in data de 9 august, cererea de interventie depusa de fostul lider al partidului referitoare la deciziile de la Congresul PSD, confirmand astfel noua conducere social democrata, potrivit Mediafax. In sesizarea depusa la fond, fostul lider invoca chiar dizolvarea formatiunii. Concret, Tribunalul București a admis cererea PSD, au incuviintat modificarile de statut si au respins toate cererile de interventie, printre acestea numarandu-se si cea a fostului lider PSD Liviu Dragnea. Astfel, apelul a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea cere in continuare in instanta anularea alegerii conducerii PSD si chiar dizolvarea partidului. Dupa ce a pierdut la Tribunalul Bucuresti, Dragnea a facut apel la Curtea de Apel Bucuresti. Actiunea a fost inregistrata pe 30 septembrie, potrivit portalului instantelor.STIRIPESURSE.RO…

- Liviu Dragnea a dat in judecata tot PSD-ul. La Tribunalul Teleorman – Sectia I civila s-a format dosarul nr. 1453/87/2019 avand ca obiect "actiune in raspundere delictuala", dosar in care PSD are calitatea de "parat", iar Liviu Dragnea de "reclamant". Fostul presedinte al PSD, incarcerat pentru trei…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care in prezent executa la penitenciarul Rahova o sentinta de 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Angajarilor fictive la Directia de Protectia Copilului Teleorman, a deschis in iulie 2019 un proces la Curtea de Apel Bucuresti.

- Liviu Dragnea contesta alegerea actualei conduceri a PSD. O aberație, sustin acestia! Fostul lider PSD Liviu Dragnea a depus in instanța o cerere de intervenție, in calitate de intervenient principal, in contradictoriu cu PSD, prin cabinetul avocatului Flavia Teodosoiu, pentru anularea alegerii Vioricai…

- Liviu Dragnea cere instanței anularea alegerii Vioricai Dancila in funcția de președinte al Partidului Social Democrat, precum și a alegerii lui Mihai Fifor drept secretar general PSD. Solicitarea a fost depusa prin intermediul cabinetului avocatului Flavia Teodosoiu. De cealalta parte, surse din conducerea…

- Fostul președinte PSD, Liviu Dragnea, care executa in prezent o pedeapsa de 3 ani și 6 luni la Penitenciarul Rahova dupa condamnarea din dosarul angajarilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman, a dat in judecata Inspecția Judiciara la Curtea de Apel București.Liviu Dragnea…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat miercuri, dupa decizia CCR privind conflictul juridic ce vizeaza completurile specializate , ca așteapta motivarea Curții Constituționale, de unde va afla și care sunt limitele. In funcție de aceasta va ști și ce demersuri sa faca, informeaza Mediafax…

- ICCJ a ignorat legea și in cazul completurilor de 3 judecatori CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, obiecție facuta de Florin Iordache. A fost un vot…