Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a amanat vineri pentru 20 mai pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In aceeasi zi este programat la ICCJ termen in dosarul angajarilor fictive la Directia pentru Protectia…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, pentru 20 mai, decizia asupra sesizarii privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 10 aprilie, Curtea a…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat vineri pentru 20 mai pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform G4media. In aceeasi zi este programat la ICCJ termen in dosarul angajarilor…

- Curtea Constituționala dezbate vineri sesizarea depusa de Florin Iordache, care a reclamat faptul ca Instanta Suprema nu are completuri de trei judecatori, specializate in fapte de coruptie. Iordache a facut acest demers in timp ce Liviu Dragnea i-a delegat acestuia atribuțiile și considera ca și completurile…

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat, la Digi24, dupa audierea lui Liviu Dragnea la ICCJ, in dosarul angajarilor fictive, ca alegatorii PSD nu vor mai suporta toate aceste acuze impotriva partidului de la putere și "vor riposta”. "Mi-e frica de ce se va intampla in campaniile electorale…

- Tensiuni, rețineri, aglomerație, contestatari, dar și susținatori, așa a fost intampinat Liviu Dragnea la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) unde a sosit cu puțin inainte de ora 11:00. Liviu Dragnea s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de ...

- Un barbat care a venit sa-l susțina pe Liviu Dragnea la ICCJ a fost saltat de jandarmi, dupa ce a lovit o persoana din mulțimea care l-a intampinat pe liderul PSD. Zeci de oameni, protestatar și susținatori deopotriva, au venit la sediul Inaltei Curți, unde Liviu Dragnea este judecat in dosarul angajarilor…

- Se anunța mare protest la Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde, astazi, liderul PSD Liviu Dragnea, ar fi trebuit sa se prezinte la audieri.Evenimentul a fost planificat pe Facebook, iar protestatarii au postat online și avizul primit de la Jandarmerie. Peste 200 de oameni și-au…