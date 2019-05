"Sambata aceasta am petrecut-o alaturi de oierii din Poiana Sibiului. (...) M-am bucurat enorm sa vad ca tinerii isi doresc sa preia de la parinti aceasta munca cu toate sacrificiile pe care le implica. Si in ciuda tuturor greutatilor sunt determinati sa mearga inainte. Alaturi de Petre Daea, le-am ascultat problemele si am pus pe hartie un program pe termen scurt si mediu in asa fel incat oieritul in Romania sa revina la ce era odata. Am facut o serie de pasi importanti cu programul pentru lana, cu infiintarea Casei de Comert si subventiile acordate. A venit insa momentul sa trecem la nivelul…