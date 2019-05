"Aici cred ca am greșit eu. Nu am comunicat suficient de mult cu ea. O parte din greșeala a fost a mea. Cred ca Gabi Firea a fost incarcata mereu cu minciuni ca are blocaje din partea Guvernului, care de fapt sunt generate de mine. Nu... Am inceput sa comunicam mai des și lucrurile se mișca. Din partea mea niciodata nu a fost rupta relația cu Gabi Firea. Cred ca a fost incarcata cu multe minciuni. Cu toata deschiderea și cu toata prietenia s-a reparat totul," a spus Liviu Dragnea la Romania TV.