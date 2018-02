Liviu Dragnea anunta ca Parlamentul va modifica foarte repede articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de CCR

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala vor fi modificate foarte repede în Parlament, mentionând ca este important ca restul

- Președintele Comisiei speciale petnru legile justiției, Florin Iordache, a explicat ca in maxim o luna vor fi finalizate legile justiției, insa totul depinde de cat de repede vor da motivarile judecatorii Curții Constituționale. Citește și: ALERTA - Președintele Comisiei Europene, AVERTISMENT…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis in ce priveste legile Justitiei, afirmand ca acestea reprezinta o problema ce tine de Romania, care e bine sa fie rezolvata in tara.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca Romania a facut progrese remarcabile in privinta statului de drept, iar CE nu va accepta ca Romania sa faca pasi inapoi privind statul de drept. Juncker a ţinut…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania catre CE. "Noi vom prezenta zilele urmatoare o minciuna transmisa oficial de aici. Pentru noi si pentru comisie este important sa…

- Riscam sa fim manipulati cu usurinta de cei care au interese ca justitia sa nu progreseze, spune fostul șef de stat Traian Basescu, care cere dezbatere pe modificarea legilor justitiei. "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- Curtea Constituționala a decis marți, 23 ianuarie, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale.…

- Judecatorii Curtii Constitutionale iau in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor,…

- "Liviu Dragnea a fost atins pe ici pe colo de fosta Securitate. Daca nu ar fi negociat cu fel de fel de inși... avea teren propice dupa numirea lui Eduard Hellvig in fruntea SRI, insa a preferat sa negocieze cu alții," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3. Analistul spune ca nu știe cine sunt…

- "Legile nu au ajuns la Guvern niciodata, din diverse considerente, unul dintre ele fiind de natura tehnica. Din Parlament, nu puteau iesi fara avize de la Comisia de la Venetia care se intrunea in ianuarie a.c.. In ianuarie 2017, a fost scandalul ca de ce au fot facute noaptea ca hotii in Guvern…

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- PNL face apel la judecatorii Curții Constituționale, prin intermediul unui comunicat de presa, sa analizeze "cu responsabilitate și temeinicie" sesizarile formulate de liberali privind pachetul legislativ de modificare a Legilor justiției. "Pozitia exprimata astazi, in plenul CSM, de presedintele Klaus…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- 'Au iesit trei legi foarte contestate, contestate nu numai de Opozitie, ci si de ICCJ, care a analizat aceste legi si a considerat ca nu se incadreaza in cadrul constitutional din Romania. Eu, presedintele Romaniei, regret ca s-a ajuns in Romania in aceasta situatie in care legile Justitiei, care…

- Mircea Badea a vorbit in emisiunea „In gura presei”, de la Antena 3, despre comunicatul comun dat de cele șapte ambasade, care s-au declarat ingrijorate cu privire la legile Justiției. „In ultimele zile ale anului 2017, mare frasuiala cu așa-zisele legi ale Justiției. Șapte ambasade au dat comunicat…

- In urma cu putin timp Liviu Dragnea, presedintele camerei Deputatilor a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica…

- Luna ianuarie se anunța una tensionata pentru Romania, „ tara care s-a luptat mult timp cu coruptia”, scrie New York Times. Cotidianul american scrie pe larg despre legile justitiei adoptate recent de Parlamentul roman si noteaza ca presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa retrimita legislativului…

- Președintelui Iohannis i se solicita sa intervina in chestiunea legilor justitiei! Apelul vine de la Forumul Judecatorilor din Romania, care ii cere șefului statului sa sesizeze Curtea Constitutionala.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca nicio prevedere din legile justiției nu afecteaza independența justiției și nici nu afecteaza activitatea magistraților, dand ca asigurari ca modificarile reprezinta un pas contra abuzurilor. „Eu sper ca aceste…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Parlament, ca „nu sunt intemeiate” ingrijorarile exprimate de catre ambasadorii celor șapte state ale UE in legatura cu modificarile aduse legilor Justiției in Romania.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu ii cere liderului PSD, pe care il acuza ca se ascunde de cand au inceput dezbaterile pe legile justitiei, sa raspunda daca el este initiatorul din umbra al modificarilor respectivelor acte normative si care este pozitia sa in fata criticilor aduse de profesionistii…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' pur si simplu cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Actualul senator spune ca PSD si ALDE scoate Romania din Europa prin adoptarea modificarilor la legile Justitiei. Intr-o postare furibunda pe facebook, Basescu ii face praf pe cei de la putere.…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, indeamna Romania sa ofere, pana pe 15 ianuarie 2018, informatii in sensul pregatirii unui raport de evaluare despre proiectul privind legile justitiei elaborat de Comisia parlamentara speciala.Se pregatesc proteste…

- Judecatorul Cristi Danilet ii solicita presedintelui Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, sa faca publice numarul si lista cu membrii UNJR "care pretinde ca sunt judecatori, precum si data ultimei adunari generale pe care a tinut-o si prin care a fost mandatata sa mearga la…

- Scandal in Parlament dupa ce liderii coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au raspuns Departamentului de Stat al SUA, care luni seara a avertizat ca Romania este in pericol sa faca pași inapoi in ceea ce privește independența Justiției.„Ceea ce au facut dl Dragnea și dl Tariceanu…

- Relația dintre România și SUA pare sa fi ajuns într-un punct critic, în urma dorinței PSD și ALDE de a modifica legile justiției. Departamentul de Stat al SUA a cerut Parlamentului României sa respinga legile justiției care ”slabesc statul de drept si pun…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au comentat comunicatul transmis de Departamentul de Stat al SUA, prin care li se cere parlamentarilor sa nu aprobe legile justiției. ”Parlamentul României a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis…

- ”Fara indoiala, noi continuam aceasta dezbatere si vom tine cont in continuare de toate punctele de vedere exprimate de mediul juridic care este invitat”, a declarat Florin Iordache.El a spus ca, in urma solicitarii de catre Departamentul de Stat al SUA de respingere a modificarilor la…

- „Acel mesaj ar trebui citit in integralitate. In acest mesaj se discuta despre legile propuse de Guvern. Asa cum ati vazut, noi avem o dezbatere foarte larga si pornim de la niste legi adoptate acum 14 ani, iar intregul sistem juridic din Romania ne cere sa intervenim asupra acestor legi. (...)…

- Dezbaterile de vineri in Comisia speciala pentru legile din domeniul justiției au inceput cu un scandal intre putere și opoziție. Deputatul USR Stelian-Cristian Ion anunța ca il va da in judecata pe deputatul PSD Eugen Nicolicea, dupa ce acesta l-a numit „scandalagiu”.Dupa o propunere formulata…

- Zeci de susținatori s-au adunat in fața sediului DNA, unde a sosit șeful PSD. Printre aceștia secretarul general al PSD, deputatul Marian Neacșu, care a declarat ca „o suma de colegi” a lui Liviu Dragnea „au simțit nevoia sa vina aici”. Totodata, in fața instituției s-au adunat și protestatari,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca raportul Comisiei Europene privind MCV “reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont”. Va prezentam comunicatul Administratiei Prezidentiale: “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul…

- Liviu Dragnea anunta apocalipsa si spune ca legile justitiei vor fi aprobate in Parlament cat mai repede. In direct la Romania TV, liderul PSD spune ca va fi razboi total si ca acestea vor fi adoptate chiar daca tot partidul ajunge la DNA. La inceputul acestui an, milioane de oameni au iesit in strada…