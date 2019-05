Liviu Dragnea, anunț: Trecem la nivelul următor „Sambata aceasta am petrecut-o alaturi de oierii din Poiana Sibiului. Oameni de toata isprava. Alaturi de familiile lor, soții, copii și nepoți am povestit despre tradiția de sute de ani pe care ei o duc cu incapațanare mai departe. M-am bucurat enorm sa vad ca tinerii iși doresc sa preia de la parinți aceasta munca cu toate sacrificiile pe care le implica. Și in ciuda tuturor greutaților sunt determinați sa mearga inainte. Alaturi de Petre Daea, le-am ascultat problemele și am pus pe hartie un program pe termen scurt și mediu in așa fel incat oieritul in Romania sa revina la ce era… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi am ajuns intr-o alta zona de agricultori romani harnici. In Dolj, la Calarași și Dabuleni. Prima oprire a fost la o instalație de udare prin picurare, cu panouri fotovoltaice. O astfel de instalație costa destul de putin, 5000 euro pentru 2000 mp și uda un hectar de teren, fondurile putand…

- Vrem sa facem viața romanilor mai buna și dezvoltam Romania in mod echilibrat, a susținut Liviu Dragnea. Liderul PSD a facut, pe Facebook, un rezumat al intalnirii cu social-democrații și cu simpatizanții acestora, la Botoșani. In același timp, așa cum ne-am angajat, dezvoltam Romania in mod echilibrat.…

- Funcționala, dar inchisa. Bursa de peste inaugurata cu mare fast la inceputul saptamanii de prim ministrul Viorica Dancila și-a inchis porțile pentru tranzacții, cel puțin pana in luna iunie. Oficialii susțin ca motivul principal ar fi prohibiția la pescuit, care a intrat de joi in vigoare. Pana la…

- PSD vrea sa modifice legislatia privind pensiile militare. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat ca in aceasta saptamana trebuie sa apara o prima forma legislativa, in conditiile in care sunt colonei cre au venituri mai mici decat capitanii. "O parte, un numar, nu e mare, de ofiteri…

- Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei la București, susține, intr-o postare pe Facebook, ca lui Kelemen Hunor, președintele UDMR, i-a fost interzisa intrarea pe teritoriul Ucrainei in urma cu doi ani, menționand ca nu e prima data cand este refuzat. "Am aflat acum cateva ore aici pe facebook…

- Compania de Transport Public (CTP) din Iași o ironizeaza pe rețelele de socializare pe europarlamentarul Maria Grapini dupa ce zilele trecute a inventat țara Letiția. „Sute de calatori au solicitat, doar intr-o zi, Companiei de Transport Public Iași prelungirea traseului 46 pana in... #Letiția? Așa…

- „Intre «merita sa» și «trebuie sa» este o diferența ontologica, nu doar (formal) lingvistica”. Așa iși explica filosoful Mihai Șora postarea care a inflamat puțin mediul public din Romania. In postarea inițiala, filosoful spunea ca televiziunea Digi 24 merita sa dispara, pentru ca a realizat un interviu…

- Scandal la Reșița, acolo unde liderul PSD, Liviu Dragnea a fost așteptat de un protestatar cu o tava cu catușe și rahat. Imaginile au fost transmise in direct pe Facebook.Aștia așa vor sa conduca Romania, a comentat Liviu Dragnea dupa incident. Astazi sper ca lucrurile sa intre in normal sa…