Liviu Dragnea - Am speranta ca acest Guvern va sta in functie cu acest prim-ministru pana in 2020

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, si-a exprimat speranta ca noul Cabinet, investit luni de Parlament, va sta in functie pana la finele mandatului, respectiv pana in anul 2020. "Este o majoritate de peste 60% care da stabilitate Guvernului si care da si incredere.…

- Liviu Dragnea a vorbit despre recordul pe care l-a stabilit Viorica Dancila la votul de investitura din Parlament. Cabinetul Dancila a obținut mai multe voturi decat precedenta echipa guvernamentala, peste cele primite de Mihai Tudose. 282 de voturi favorabile a primit Dancila, fața de de 275 primite…

- Premierul desemnat si ministrii din noul Guvern se pregatesc pentru votul de luni din Parlament. Duminica au avut loc ultimele discutii intre echipa Vioricai Dancila si parlamentarii PSD si ALDE, intr-o sedinta care a decurs pe repede inainte, la Parlament După o şedinţă cu aplauze,…

- Reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare PSD, înainte de începerea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democratilor, dupa cum a anuntat duminica presedintele partidului, Liviu Dragnea. El a mai precizat…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila: Am evaluat propunerile de miniștri, vor fi și nume noi dar și din vechiul Guvern, a spus aceasta, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Am participat la evaluarea, analiza propunerilor privind viitorul Cabinet PSD-ALDE. Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat recent ca așa numiții "penali" au liber sa revina in Guvern, odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmație era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice…

- "Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Fiind intrebat daca de abia acum incepe…

- Liberation a stat de vorba cu mai mulți tineri romani care au parasit Romania pentru țari din vestul sau nordul Europei, in cautarea unui trai mai bun. „Am decis sa plec din Romania in ianuarie 2017, din cauza instabilitații politice și economice, a corupției, a incercarilor puterii de a scoate țara…

- "Vineri ne vom vedea la 11.00 pentru a adopta componenta cabinetului Dancila. Vineri va fi votata fiecare propunere in parte, iar CEx va analiza cu seriozitate si atentie nominalizarile", a declarat seful PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a anuntat ca social democratii au discutat despre legea…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD. Liderii coalitiei de guvernare au discutat, luni, despre programul de guvernare si despre Formularul 600, existand posibilitatea ca termenul de depunere…

- Comitetul Executiv National al PSD care se reuneste de la ora 16.00 va discuta doar programul de guvernare pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila, nu si numele propunerilor de ministri, au precizat surse din partid pentru HotNews.ro. De altfel, liderul PSD Tulcea a declarat luni, dupa ce a avut…

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „insarcinare politica”, in Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin Grindeanu, care „a confiscat” cladirea…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta funcție, ceea ce ma face sa ma abțin de la pareri referitoare la performanțele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.…

- Daca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va accepta propunerea de premier facuta de social-democrati, in cazul de fata Viorica Dancila, aceasta are la dispozitie 10 zile, din momentul numirii, pentru formarea noului cabinet. In cele 10 zile Viorica Dancila trebuie sa isi gaseasca membrii cabinetului,…

- Protestul - la care iau parte cateva persoane - a inceput la ora 21.00, in fata Palatului Cotroceni, intrarea Leu, fiind anuntat pe Facebook de catre Initiativa Romania. Manifestantii au coli A4 cu mesajele "De ce?" si "Comisia de la Venetia". Ei au fost legitimati de catre jandarmi, care…

- Vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu, ministru de Externe, a declarat marti la Parlament ca formatiunea sa considera ca nu trebuie facute remanieri largi si ca doreste pastrarea portofoliilor. "Noi suntem de parere ca nu trebuie facute remanieri foarte largi. Daca o sa fie nevoie de…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat, marti, la Timisoara, ca partidul pe care-l conduce va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni, urmand sa aiba o propunere de premier. Tomac a spus ca propunerea PSD este ”o mostra de mediocritate”. “Maine (n.r. miercuri),…

- Liviu Dragnea a anunțat marți, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, ca fiecare actual ministru va fi analizat. „Daca vom decide sa-i propunem doamnei Dancila ca un membru al actualului...

- Guvernul condus de Mihai Tudose a fost în functie aproape sapte luni, dupa ce a fost învestit în data de 29 iunie 2017. Este al doilea Cabinet schimbat de la formarea majoritatii PSD-ALDE, dupa ce Guvernul Grindeanu a fost demis prin motiune de cenzura initiata de PSD. Mihai…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…

- Paul Stanescu este una dintre variantele cele mai vehiculate la PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Actual vicepremier, Paul Stanescu a detinut portofoliul Dezvoltarii in guvernul Tudose. Paul Stanescu are 60 de ani, iar in 2008 a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Olt, functie in…

- Vicepremierul Paul Stanescu a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de prim-ministru al Romaniei. Stanescu a declarat, intr-o conferinta de presa, citat de Agerpres , ca nu a avut discutii cu presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, pe aceasta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative initiata de liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, privind Statutul Casei Regale. ”Guvernul nu sustine adoptarea initiativei legislative”, se mentioneaza in avizul Guvernului. Premierul Mihai…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit in cadrul unei emisiuni la Antena 3 si despre activitatea Guvernului, dar si despre restructurarea acestuia."Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetatenii. Noi ne am indeplinit partea de guvernare pentru perioada de timp. Am marit salariile, pensiile, am inceput anul…

- PSD i-a stricat concediul lui Tariceanu! Premierul Mihai Tudose a declarat luni, dupa sedinta CEx, ca a lansat ideea restructurarii Guvernului, dar va discuta in detaliu in sedinta de la finalul lunii de la Iasi. La randul sau Liviu Dragnea a declarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Executiv…

- Schimbarile pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național genereaza tensiuni in interiorul coaliției de guvernare. Membrii ALDE sunt contrariați deoarece partenerii de coaliție nu i-au anunțat cu privire la modificarile pe care intenționeaza sa le impuna. Surse din ALDE susțin…

- Liviu Dragnea lanseaza un avertisment voalat pentru Mihai Tudose, pe fondul discuțiilor despre restructuarea Guvernului, ceruta de premier. Președintele PSD atrage atenția ca este nevoie de un vot in Parlament pentru o asemenea mișcare, ceea ce ar fi un test dificil pentru Tudose.„Eu sunt…

- Din culisele PSD apar tot felul de informații dintre cele mai controversate. Surse politice vorbesc despre comasarea unor ministere și trecerea Guvernului prin Parlament. Totodata, Antena 3 transmite, tot pe surse politice informația potrivit careia s-ar incerca inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Mihai Tudose a anunțat inca de anul trecut ca va incepe o analiza a miniștrilor și potrivit unor surse politice este nemulțumit de numarul mare de ministere, dorindu-și o comasare a unora dintre ele. In momentul de fața Executivul este format din premier, 3 vicepremieri dintre care unul fara portofoliu,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie in…

- „Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai puțin tari. Cand faci lucruri bune si ajungi sa fii lovit.. a fost un an in care am adoptat masuri bune”, a declarat Dragnea la Antena 3. Dragnea a explicat…

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- Transferul sarcinii fiscale de la angajator la angajat este o masura care va avea aplicabilitate cel putin pana in anul 2020, contrar afirmatiilor facute de reprezentantii unor companii de consultanta, informeaza Ministerul Finantelor. Comunicatul institutiei apreciaza ca declaratiile reprezentantilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Fostul premier, Sorin Grindeanu, a plecat cu scandal de la Palatul Victoria. Acesta nu a vrut sa demisioneze si a fost dat jos din fruntea Guvernului de propriul partid prin motiune de cenzura. Ulterior, a fost instalat la sefia ANCOM. Grideanu vorbeste acum despre relatia pe care o are, momentan,…

- Proiectul a fost depus la Senat si este cel la care a lucrat Ministerul Dezvoltarii Regionale, scrie News.ro. Codul administrativ urmeaza sa fie dezbatut in procedura de urgenta, iar marti au fost trimise solicitarile pentru punctul de vedere al Guvernului si avizul Consiliului Legislativ.…

- "Va transmit acest mesaj public pentru a avea conștiința impacata in fața cetațenilor acestei țari, dar și cu speranța ca, totuși, va va pune pe ganduri și, in cele din urma, va va determina sa nu mai fiți pasiv, respectiv sa nu mai fiți complice ororilor intreprinse in aceste zile. Am urmarit…

- Achizitia primului sistem de rachete Patriot va fi supusa la vot, luni, in Senat, dupa ce proiectul de lege va fi dezbatut in Comisia de aparare. Marti, proiectul va ajunge la Camera Deputatilor, unde se va da votul final. Comisia de aparare se va intruni la ora 11.30 pentru dezbaterea si aprobarea…

- Liviu Dragnea anunta apocalipsa si spune ca legile justitiei vor fi aprobate in Parlament cat mai repede. In direct la Romania TV, liderul PSD spune ca va fi razboi total si ca acestea vor fi adoptate chiar daca tot partidul ajunge la DNA. La inceputul acestui an, milioane de oameni au iesit in strada…

- Liviu Dragnea a reușit sa-și impuna voința, silindu-l pe premierul Mihai Tudose sa adopte noile masuri fiscale la Cod. Premierul și-a vulnerabilizat poziția, antagonizandu-și mediul de afaceri, sindicatele, primarii și, mai ales salariații, și-și joaca acum rolul de premier. Nu doar soarta lui…

- Este vorba de perioada 2010-2012, cand presedinte de Consiliu Judetean era Liviu Dragnea. Pana acum, zeci de functionari de la prefectura Teleorman au fost audiati la inceputul saptamanii de DNA. Liviu Dragnea se va prezenta, la Direcția Naționala Anticorupție, luni. Ingrid Mocanu, fost director…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului.Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei si au plecat in mars spre Parlament pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei.Citește și: Aproximativ 10.000 de oameni marșaluiesc in București: se cere DEMISIA Guvernului/ TRANSMISIE LIVE Citește și: Reacție INCENDIARA…