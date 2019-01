Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii lui Liviu Dragnea se vor prezenta astazi la sediul DNA pentru a fi informati asupra concluziilor expertizei facute in dosarul Tel Drum, ancheta in care politicianul este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si fraude din fonduri europene.

- Potrivit informațiilor Digi24 , procurorii au emis deja o citație pentru saptamana viitoare catre toți suspecții din dosarul Tel Drum. Motivul pentru care sunt chemați la Direcția Naționala Anticorupție impreuna cu avocații lor este acela de a le fi prezentate rezultatele unei expertize de specialitate…

- Tribunalul Teleorman a respins cererea DNA de redeschidere a unei anchete mai vechi, clasate tot de DNA privind asocierea dintre compania de constructii Tel Drum (despre care acum procurorii sustin acum ca este controlata de liderul PSD, Liviu Dragnea) si Euroconstruct Trading, firma

- Liviu Dragnea susține ca nu e interesat daca procurorul din dosarul Tel Drum ramane sau nu in DNA dupa ordonanța pe legile justiției, comentand insa ca nu crede ca acesta va pleca. Șeful PSD a susținut ca a vazut textul OUG in Monitorul Oficial.

- Magistratii instantei supreme au decis, joi, mentinerea sechestrului pe averea liderului PSD, Liviu Dragnea, in dosarul Tel Drum, in care este pus sub acuzare pentru constituire a unui grup infractional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, miercuri, contestatia lui Liviu Dragnea la sechestrul pe avere dispus de DNA in dosarul Tel Drum, astfel ca presedintele PSD ramane cu masura asiguratorie.

- „Intreaga ancheta a DNA se fundamenteaza, potrivit actelor, pe cele doua anchete OLAF. Or, zilele acestea am primit un raspuns oficial din partea OLAF, care spune ca niciodata nu l-a investigat pe domnul Dragnea. Toata argumentația procurorilor e lipsita de realitate, din moment ce OLAF confirma in…

- ICCJ judeca, miercuri, cererea lui Liviu Dragnea de ridicare a sechestrului dispus de DNA in dosarul Tel Drum. Liderul PSD a facut o solicitare similara la sfarșitul anului trecut, insa judecatorii au respins-o.In dosarul Tel Drum, aflat inca pe rolul DNA, Liviu Dragnea este acuzat de constituirea…