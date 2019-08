Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, prim-ministrul Viorica Dancila, a sustinut joi, la Pitesti, ca ''toti barbatii din Romania si-au gasit tinta perfecta - premierul Romaniei''. Intrebata cum comenteaza faptul ca Liviu Dragnea contesta in instanta actuala presedintie a PSD, Viorica Dancila…

- "Premierul era cumva izolat in Palatul Victoria. In momentul in care premierul s-a opus Ordonanțelor, pentru ca Viorica Dancila a refuzat sa faca aceasta mișcare și a spus ca nu intervine pe Ordonanțe pe Justiție. Lucrul acesta a deranjat, pentru ca multa lume se aștepta sa execute, sa raspunda la…

- Prim-ministrul Romaniei a avut o reactie neasteptata atunci cand corespondentul Pro TV Alex Dima a pus o intrebare despre situatia economica a judetului Teleorman. “Chiar daca sunt persoane care nu m-au votat, sunt premierul tuturor romanilor, si atunci cand iau o masura, fie ca vorbim de PNDL 1,…

- Viorica Dancila a fost aleasa presedinte al PSD, anuntul oficial fiind facut la Congresul extraordinar al partidului de catre liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis. De asemenea, Eugen Teodorovici a fost ales presedinte executiv, iar Mihai Fifor, secretar general Viorica Dancila le-a transmis, sambata,…

- Premierul roman Viorica Dancila face planuri pentru repararea raului facut relatiilor cu Uniunea Europeana de fostul sau aliat, fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea, condamnat la trei ani si jumatate de...

- Primarul comunei Catunele spera ca premierul sa aiba contracandidat la Congresul Partidului Social Democrat din 29 iunie. Florinel Țuila este de parere ca Viorica Dancila nu este o soluție pentru viitorul Partidului Social Democrat. Edilul vine cu argumentul ca premierul este ușor de…

- Marian Oprișan, in calitate de președinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, o ”periaza” pe Viorica Dancila și saluta demersul premierului legat de Cimitirul Internațional al Eroilor din Valea Uzului, fiind de parere ca se poate restabili climatul de normalitate.Citește…

- Viorica Dancila, presedintele interimar al PSD, considera ca viitorul președinte al PSD trebuie sa fie un om proeuropean, un om atașat valorilor social-democrate și valorilor europene și transatlantice. Intrebata care ar trebui sa fie criteriile pe care ar trebui sa le indeplineasca viitorul președinte…