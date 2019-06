Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea si-a semnat declaratia de avere din spatele gratiilor. Documentul semnat de fostul lider PSD este semnat in luna iunie in conditiile in care fostul sef al PSD a fost incarcerat la finalul lunii mai.

- Liviu Dragnea a mai primit o veste devastatoare la cateva saptamani distanța de la reținerea sa intr-un dosar de trafic de influența. Fostul lider PSD a aflat informația din spatele gratiilor.

- Liviu Dragnea este puternic, demn si isi duce mai departe crucea. Asta i-a spus Liviu Dragnea lui Codrin Stefanescu la telefon, cand l-a sunat pe The post Liviu Dragnea l-a sunat pe Codrin Stefanescu din inchisoare. Mesajul fostului lider PSD din spatele gratiilor appeared first on Renasterea banateana…

- Irina, iubita lui Liviu Dragnea, a avut o prima reactie dupa ce iubitul ei a fost condamnat la inchisoare. Liviu Dragnea a ajuns, luni, in spatele gratiilor, dupa ce a primit o pedeapsa de 3 ani si sase luni de inchisoare.

- Liviu Dragnea și-a petrecut prima noapte in spatele gratiilor și se afla in continuare in carantina pentru inca 21 zile. Dupa aceasta perioada, se va alege regimul de detenție pentru Liviu Dragnea, inchis, deschis sau semideschis.

- Liviu Dragnea a ajuns, luni dupa-amiaza, la Penitenciarul Rahova, unde a fost incarcerat. Va ramane la Rahova timp de 21 de zile, in carantina. Ulterior se va stabili daca va fi transferat si in ce regim de detentie isi va executa pedeapsa. Deocamdata, Liviu Dragnea beneficiaza de ajutorul specialistilor…

- Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu arunca „bomba” din spatele gratiilor! Vintu susține joi, intr-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea a trecut prin Parlament nu doar cea mai „șmechera” amnistie care s-a dat vreodata, ci a facut și un zid de neinvins pentru „toți manuitorii de bani din bugetul statului”.…

- INCONSTIENT… Un minor de 17 ani, din comuna Voinesti, a fost arestat preventiv dupa ce in noaptea de sambata spre duminica a violat o femeie de 80 de ani din Ivanesti. Pe langa viol, agresorul a fost acuzat si de talharie calificata, dupa ce i-a luat batranei 100 de lei din casa. Baiatul a fost [...]