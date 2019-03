Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in ultimele ore s-a speculat ca relatia sa cu Irina Tanase s-ar fi incheiat, Liviu Dragnea a ales sa demonteze zvonurile, adresandu-i-se direct jurnalistului Dan Andronic. Aflat la acest final de saptamana in turneu in tara, de aceasta data oprindu-se in Gorj, seful PSD a comentat si speculatiile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, de o echipa a televiziunii ZDF, din Germania, despre dosarele sale din justitie. Liderul social-democrat a evitat sa raspunda jurnalistei si, intr-un final, i-a spus, in engleza, ca nu stie sa vorbeasca engleza. "I don't speak english”, i-a…

- Ruby și Robert au participat impreuna la Asia Express, iar experiența traita nu a fost deloc ușoara. Cei doi s-au certat și și-au aruncat cuvinte grele. Artista a povestit cum s-a desparțit de iubitul ei, pentru o zi și de la ce a pornit totul. "In continuare am emotii, pentru ca stiu ca mai urmeaza…

- PSD propune o formula de conducere a Camerei Deputatilor care nu are nicio baza legala si nicio legatura cu reprezentarea actuala parlamentara, afirma liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, care precizeaza ca ponderea social-democratilor in conducerea forului legislativ ar trebui sa fie in scadere,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a delegat atribuțiile pentru luna ianuarie lui Florin Iordache, iar informațiile din presa arata ca președintele Camerei Deputaților este in concediu. In ciuda faptului ca este in concediu, Dragnea se intoarce pentru a onora intalnirea cu președintele Comisiei…

- Presedintele partidului aflat la putere in Romania, Liviu Dragnea, a intentat o procedura impotriva Comisiei Europene la Curtea de Justitie a UE (CJUE), in urma unei anchete in care este acuzat in legatura cu folosirea de fonduri europene, a precizat miercuri CJUE pentru agentia France Presse.Plangerea…

- Liviu Dragnea ar fi plecat din tara zilele trecute, insa diferite surse se contrazic in privinta modalitatii prin care liderul PSD a parasit Romania.Jurnalistii g4media.ro sustin, citand surse aeroportuare, ca Dragnea a plecat din țara inca de pe data de 2 ianuarie seara, in jurul orei 20.00,…

- Intr-o analiza a situației politice din Romania, in contextul preluarii președinției Consiliului European pe 1 ianuarie 2019, AFP scrie ca Liviu Dranea ar putea fi contracandidatul lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din 2019. Agenția de presa France Press a dedicat mai multe articole Romaniei,…