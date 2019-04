Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a afirmat joi, in localitatea Dumbraveni din Suceava, ca partidul sau va merge pana la capat, ceea ce inseamna "eliberarea acestei tari de ceea ce este mai rau". "PSD va merge pana la capat. Capatul nu va fi unde zic ei. Capatul…

- De asemenea, la sosire, Dragnea a facut o baie de multime, iar la un moment dat unul dintre barbatii cu care a vrut sa dea mana i-a spus: „Eu nu dau mana cu hotii". In discursul sustinut, Liviu Dragnea le-a spus celor prezenti ca la alegerile prezidentiale din acest an Romania trebuie eliberata de „aceasta…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, intr-un miting electoral organizat in localitatea suceveana Dumbraveni, ca o sa anunte daca va candida sau nu la alegerile prezidentiale din toamna acestui an dupa scrutinul pentru Parlamentul European. El a adaugat ca alegerile…

- El a adaugat ca alegerile prezidentiale din acest an reprezinta "momentul in care trebuie sa eliberam Romania de aceasta capusa care se numeste Iohannis"."Vreau sa va asigur ca acest proiect pe care noi l-am inceput in 2016 va avea sorti de izbanda. Vom avea prima confruntare in 26 mai.…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, intr-un miting electoral organizat in localitatea suceveana Dumbraveni, ca o sa anunte daca va candida sau nu la alegerile prezidentiale din toamna acestui an dupa scrutinul pentru Parlamentul European.El a adaugat…

- Așteptat cu fanfara in Dumbraveni din județul Suceava, liderul PSD Liviu Dragnea s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis, la mitingul electoral la care ia parte.Citește și: BIOGRAFIA neromanțata - Cine este Eugen Nicolicea, propunerea PSD la conducerea Ministerului Justiției…

- ”Mi s-a spus mereu ca nu avem ce sa facem. Pana la a pune mainile pe piept chiar avem ce sa facem, adica sa folosim acest pamant, pe care-l are Romania. Inteligent și cu patriotism. De ce nu putem reface rețeaua de aprozare in Romania? Vor urla mulți acum: e comunist. Nu, dar nu e pacat ca producatorii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a scris marți pe Facebook ca este total de acord cu propunerile președintelui francez, Emmanuel Macron, de reformare a Europei și a subliniat ca ”România trebuie sa susțina organizarea unei Conferințe pentru Europa” și trebuie ”sa participe activ…