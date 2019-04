Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul financiar acordat cultivatorilor de usturoi va fi majorat de Guvern de la 1.000 de euro la 3.000 de euro pe hectar, dupa ce agricultorii s-au plâns ca subvenția prevazuta inițial era insuficienta pentru cheltuielile cu achiziția de semințe, forța de munca și utilajele agricole folosite,…

- La sfarșitul lunii februarie Guvernul a acordat un sprijin de 1.000 de euro/ha pentru cultura usturoiului, in limita unui buget de 2 milioane de euro. Dupa intrarea in vigoare a actului normativ, in program s-au inscris cca. 159 beneficiari, cu o suprafața de aproximativ 119 ha, iar prin hotararea…

- Agricultorii vor avea la dispozitie in acest an un sprijin financiar de 580 milioane de lei care sa compenseze reducerea accizei la motorina, potrivit unei Hotarari adoptate vineri de Guvern, potrivit agerpres.ro.Citește și: Toți romanii sunt vizați! Prețul gazului va fi modificat- Decizia…

- Conform unei ordin emis de Ministerul Agriculturii pe 13 februarie, comunele Poiana Stampei si Sucevita vor gazdui sediile pentru organizarea Oficiilor de Dezvoltare Montana.Personalul oficiilor de dezvoltare montana vor implementa strategia de dezvoltare durabila a zonei montane la nivel de bazin…

- Comisia Europeana a adoptat vineri norme revizuite privind ajutoarele de stat in sectorul agricol (asa-numitele ajutoare de minimis), majorand cuantumul maxim pe care autoritatile nationale il pot utiliza pentru...

- Crescatorii de ovine vor primi si in 2019 un ajutor de minimis pentru comercializarea lanii, Guvernul adoptand vineri o Hotarare care modifica si completeaza HG nr.500/2017 privind aprobarea acestui program, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In Ședința de Guvern din data…

- Ordonanța de urgența a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr .227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere in sectorul avicol a fost aprobata recent, iar Comisia Europeana a emis o decizie de autorizare a schemei de ajutoare…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe ordinea de zi a sedintei de guvern de miercuri sunt doua proiecte de acte normative care se refera la sustinerea crescatorilor de suine si pasari. "Continuam sprijinul acordat fermierilor prin sustinerea programelor de crestere a suinelor si pasarilor. Avem…