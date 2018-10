Stiri pe aceeasi tema

- Primul termen in apelul din dosarul lui Liviu Dragnea, in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, are loc luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In acest dosar, pentru fosta sa sotie, Bombonica Prodana, au fost retrase acuzatiile pentru ca a achitat prejudiciul.

- Guvernul a sesizat Curtea Constituționala in privința unui posibil conflict intre Parlament și Curtea Suprema, in cazul constituirii completelor de judecata, au declarat pentru HotNews surse politice. Decizia vine in contextul in care Liviu Dragnea a reclamat nelegaliatea completului de cinci in fața…

- Instanța suprema urmeaza sa decida, luni, daca va admite cererea DNA de redeschide a unui care il vizeaza pe Liviu Dragnea.DNA a solicitat Inaltei Curti sa confirme redeschiderea unui dosar clasat tot de DNA in 2013. Dosarul vizeaza privatizarea Tel Drum catre fosti colegi de facultate ai…

- Fostul avocat al Bombonicai Prodana in dosarul DGASPC, Adrian Toni Neacsu, a depus, vineri, o plangere la Curtea Suprema, impotriva hotararilor care au stabilit componenta completelor de 5 judecatori in materie penala in anul 2018, in document fiind ceruta anularea acestora, anunta Mediafax.

- Fostul avocat al Bombonicai Prodana in dosarul DGASPC, Adrian Toni Neacșu, a depus, vineri, o plangere la ICCJ, impotriva hotararilor care au stabilit componența completelor de 5 judecatori in materie penala in anul 2018, in document fiind ceruta anularea acestora, au precizat surse judiciare.Citește…

- Curtea de Apel Constanta a decis ca dosarul in care arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost trimis in judecata de DNA pentru marturie mincinoasa si abuz in serviciu sa fie restituit procurorilor. Instanta a mai hotarat sa excluda toate probele administrate de procurori in dosar, insa decizia Curtii…

- Judecata in dosarul in care consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, e acuzat ca ar fi mituit un angajat de la Cadastru, va incepe la Tribunalul Gorj, dupa ce magistratii Curtii de Apel Craiova au respins, joi, definitiv, contestatiile inculpatilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inspectia Judiciara precizeaza, luni, cu referire la vizita de vineri a inspectorilor la Sectia parchetelor militare, ca verificarile au vizat lucrarile de inspectie referitoare la activitatea procurorilor ce au inceput cercetarile si ca nu a fost verificat modul in care se face urmarirea penala.