Liviu Dragnea a anuntat infiintarea Comisiei Nationale pentru moneda Euro

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca va fi înfiintata Comisia Nationala pentru aprobarea planului de fundamentare a aderarii la moneda Euro în 2024, din care vor face parte reprezentanti din Academia Româna, Presedintie,

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, ca a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei si i-a dat dreptate primarului general, Gabriela Firea, in privinta faptului ca anumiti secretari de stat ar fi refuzat…

- Desi au aparut doar fragmente din declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, colajele puse cap la cap pot oferi o lectie de politica europeana. Dupa cum se stie Frans Timmermans este membrul unui partid socialist, facand prin urmare parte din aceeasi familie politica in care este inscris…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat congresul extraordinar al formatiunii pe 10 martie "de frica". "De frica. Se depreciaza foarte mult imaginea dumnealui in interiorul partidului si incepe sa ii fie frica ca isi pierde sprijinul", a sustinut…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care efectueaza o vizita in tara noastra, a ajuns joi la Palatul Victoria, unde va avea o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, informeaza agerpres.ro. In cursul diminetii de joi, inaltul oficial european s-a intalnit, la Parlament,…

- 'Sigur ca fiecare martisor are o semnificatie. Un ban gaurit este martisorul primelor timpuri - agatat de snur un ban gaurit care era de argint - eu n-am avut de argint, e unul obisnuit', a declarat directorul general al Muzeului Satului 'Dimitrie Gusti', Paula Popoiu, care i-a daruit lui Liviu Dragnea…

- Premierul Viorica Dancila ia pranzul cu familia regala, la Palatul Elisabeta. Dupa investirea in funcție a noului Guvern, s-a decis ca familia Regala sa ramana la Palatul Elisabeta, dar va plati chirie pentru imobilul care fusese primit de Regele Mihai ca locuința de stat in calitatea sa de fost suveran.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, se amuza pe seama premierului Viorica Dancila, dupa ce aceasta a numit-o in funcția de director de cabinet pe Iuliana Mihaela Zobuian, unul dintre oamenii apropiați de Liviu Dragnea.Citește și: Vlad Cosma prezinta dovada care INGROAPA discursul Laurei Codruța…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca niste penali fac o incercare disperata sa discrediteze DNA si pe conducerea acesteia, fiind o incercare jalnica. El a mai spus ca parerea sa, cunoscuta, este ca DNA si conducerea acesteia fac o treaba foarte buna. Iohannis a precizat ca a avut astazi…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a avut astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justitie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca in urmatoarele zile…

- Dupa ședința PSD, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a facut primele anunțuri cu privire la cei care raman sau pleaca din Guvern. Pe langa acest aspect, liderul PSD susține ca urmatorul congres al partidului la care se afla la conducere va propune și schimbari in structura acestuia.

- Fostul presedinte Traian Basescu îi transmite presedintelui PSD Liviu Dragnea ca mentinerea lui Darius Vâlcov în aparatul premierului nu este posibila, chiar daca sentinta de 8 ani de închisoare nu este una definitiva.

- In perioada analizata, raportul euro/leu a avut o evolutie mai calma, plasandu-se in jurul valorii de 4,65 lei. Mult mai agitat a fost parcursul monedei americane, care a avut o tendinta descendenta. Cursul dolarului a scazut de la 3,7472, la inceputul intervalului, la 3,7266 lei, la sfarsitul lui,…

- Liderii PSD discuta deja, la nici o saptamana de la instalarea guvernului Dancila, despre nevoia unei remanieri guvernamentale in urmatoarele doua-trei luni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Potrivit acestora, baronii cu influenta in partid sunt nemultumiti ca n-au primit ministere, in…

- Viorica Dancila anunța ca a renunțat la protecția SPP. ”Toți miniștrii au aceeași opțiune, vom indeplini formalitațile legale in acest sens”, a spus premierul, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern. Dancila a mai precizat ca a anunțat Serviciul de Protecție și Paza inca de luni despre aceasta intenție,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica, la Parlament, ca Sevil Shhaideh nu va reveni in Guvern, iar in privința fostului premier Mihai Tudose nu s-a stabilit inca daca va primi sau nu vreo funcție in conducerea Camerei Deputatilor.

- Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor, in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, scrie publicatia franceza Le Figaro.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va propune o varianta de guvern cu trei vicepremieri, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, cei trei vor fi Paul Stanescu, Gratiela Gavrilescu si Viorel Stefan, care ar urma sa fie vicepremier fara portofoliu, ...

- Comitetul Executiv Național al PSD ar urma sa voteze vineri componența noului Guvern condus de Viorica Dancila. La inceputul saptamanii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca organizatiile sau grupurile de organizatii vor face propuneri pentru viitorul Guvern, care vor fi centralizate si apoi…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Liviu Dragnea a anuntat luni ca asa numitii „penali” au liber sa revina in Guvern odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmatie era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice citate de Hotnews,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca raspunde la orice invitatie a presedintelui Klaus Iohannis pentru a discuta despre profilul ministrilor. Dragnea raspunde, astfel, declaratiilor presedintelui, care a spus ca, in opinia sa, persoanele cercetate penal nu pot avea o functie in fruntea statului.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Depunerea declaratiei 600 privind veniturile asupra carora se vor declara si plati contributiile la pensii si de sanatate pentru veniturile extra salariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 1 martie 2018, a anuntat presedintele PSD Liviu Dragnea citat de RomaniaTV.net. Presedintele…

- Vasilica Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, are 54 de ani si este europarlamentar PSD din anul 2009. Dancila detine, din anul 2015, si functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate. Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963 in Rosiorii de Vede si a devenit…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, dupa ce premierul Mihai Tudose a anuntat ca demisioneza, ca urmare a restragerii sprijinului politic, ca structura noului Guvern nu trebuie schimbata, el aratand ca ministrii din viitorul Cabinet vor fi decisi de CExN, ca si viitorul prim-ministru.

- Claudiu Manda a anuntat, luni seara, ca maine la ora 11.00 va avea loc o noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD pentru a nominaliza noua propunere de premier.”Avem in continuare majoritate si sigur vom avea prim-ministru si Guvern”, a sustinut Manda. El si-a exprimat convingerea…

- Mihai Tudose si-a dat demisia din functia de premier dupa ce i s-a retras sprijinul politic de catre CEXN. Tudose a avut prima reactie imediat dupa a luat decizia. "E nevoie de un alt Guvern. Mereu e loc de mai bine. Eu nu rup partidul. CEX m-a numit, CEX a spus ca e loc de mai bine. Imi reprosez…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna incidentul petrecut recent in Ungaria si care avea in prim plan Ambasada Romaniei. "MAE lanseaza un apel catre autoritațile ungare de a asigura inviolabilitatea și integritatea localurilor misiunii Romaniei", se arata in punctul de vedere remis pentru STIRIPESURSE.…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa privind criza interna din PSD și a eventualelor mutari pe care le-ar pregati cele doua tabere in ședința de maine a conducerii partidului.realitatea.net: Consultantul politic Cozmin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea forteaza convocarea sedintei Comitetului Executiv pentru a cere demisia premierului Mihai Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid, dupa ce mai multi lideri au solicitat intrunirea cat mai rapida a conducerii partidului pentrua transa disputa interna. Potrivit…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale.”Presedintele…

- Premierul Mihai Tudose, impreuna cu cativa lideri locali ai PSD, ar vrea sa impuna la sedinta Comitetului Executiv (CEX) de azi o conducere colectiva a partidului (5-6 persoane) in locul lui Liviu Dragnea, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din PSD. Tudose ar urma sa faca parte din conducerea…

- Relatia lui Liviu Dragnea cu Mihai Tudose s-a stricat la scurt timp dupa instalarea ultimului in functia de premier. Daca la inceput Mihai Tudose vorbea in termeni de subordonare fata de liderul PSD, mai tarziu a aratat ca doreste mai multa independenta. Si-a impus punctul de vedere pe legile justitiei,…

- Premierul Mihai Tudose ar fi avut un schimb dur de replici cu Liviu Dragnea la finalul anului trecut, potrivit unor surse citate de HotNews.ro. „Potrivit acestora, Dragnea s-ar fi deplasat la sfarsitul saptamanii trecute la guvern pentru a-i cere premierului Tudose sa nu publice in Monitorul Oficial…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat pe pagina sa de Facebook convocarea, in urmatoarele zile, a Comitetului Executiv National al PSD, in cadrul caruia se va stabili persoana care o va inlocui pe Doina Pana la ministerul Apelor si Padurilor. Dragnea i a multumit Doinei Pana pentru activitatea depusa…

- NEWS ALERT Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2018. "Sunt multe vulnerabilitati" Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului…

- Penultima saptamana a acestui an a readus euro pe crestere, pe fondul majorarii cererii de valuta dar si a cresterii tensiunilor in Europa, dupa victoria separatistilor din Catalonia. Participantii la piata valutara si-au luat, de asemenea, pozitii de protectie, inainte de mini-vacanta prilejuita de…

- Cotația monedei Bitcoin a scazut sub 14.000 de dolari, vineri, pe piețele din Asia, ceea ce inseamna un declin semnificativ de aproximativ 30% intr-o saptamana. La inceputul saptamanii, Bitcoin atinsese recordul de aproape 20.000 de dolari, relateaza Fortune.com. Cotația monedei Bitcoin a incregistrat…

- Un proiect UDMR privind inființarea Liceului Romano-Catolic din Tirgu-Mureș, la vot in Parlament. Deputatul PMP Robert Turcescu, membru in comisia de invațamant, acuza faptul ca ”trocul PSD-UDMR va fi definitivat azi”, prin adoptarea proiectului UDMR, in schimbul susținerii la votul final, la Senat,…