- Israela Vodovoz, 70 de ani, afacerista de origine israeliana, a fost gasita, vineri, decedata în baie, legistii stabilind ca murise în urma cu patru zile. Suferea de astm si avea probleme cu picioarele.

- Deși s-a spus ca este de negasit, Liviu Arteni a oferit primele reacții dupa moartea Israelei Vodovoz, femeia alaturi de care a trait o iubire patimașa, in ciuda diferenței de varsta. Sora acestuia a povestit ca fostul soț al Israelei este in stare de șoc de la aflarea tristei vești.

- Subiectul morții Israelei Vodovoz a fost intens dezbatut in ultima perioada. Mircea N. Stoian a scris despre drama celebrei femei de afaceri și crede ca ar putea fi o sursa de „invațaminte pentru manjii tineri”. Jurnalistul considera ca fosta balerina a murit cu zile. El a vorbit, pe blogul personal,…

- Israela Vodovoz, de religie mozaica, va avea parte de un ritual de inmormantare cu totul aparte. Moarta in data de 9 martie 2018, vedeta va fi condusa pe ultimul drum intr-un mod cu totul deosebit.

- Parintele Burlacu, din Bacau, a fost cel care l-a ajutat pe Liviu Arteni sa scape de patima cu bautura și a stat un timp sub ingrijirea lui, la rugamintea Israelei. Liviu Burlacu este șeful Centrului Oxigen, care ajuta persoanele care au probleme cu alcool, și care, de altfel, susține ca a vorbit cu…

- Chiar daca Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, este de negasit, preotul care s-a ocupat de problemele barbatului cu alcoolul a vorbit despre ultima discutie telefonica cu Israela Vorovoz.

- Israela Vodovoz a avut o avere frumușica, evaluata la suma de 50 de milioane de euro care va reveni copiilor acesteia. Asta pentru ca a divorțat de Liviu Arteni și a facut și partajul. Dar oare aceasta este suma corecta? Avocata ei a vrut sa lamureasca lucrurile o data pentru totdeauna și, din spusele…

- Medicii legiști de la IML au stabilit ca Israela Vodovoz a murit in urma unei puternice hemoragii digestive, ci nu din cauza unui accident vascular, cum se crezuse inițial. In urma efectuarii autopsiei Israelei Vodovoz, medicii legiști de la „Mina Minovici” au dezvaluit adevarata cauza a morții milionarei.…

- Razboiul pe averea Israelei Vodovoz va fi, pare-se, unul aprig. Iar asta pentru ca, spre surpriza tuturor, Liviu Arteni, fostul ei soț, barbatul de care a divorțat, in mare secret, anul trecut, are dreptul sa moșteneasca o parte din averea milionarei care s-a stins din viața saptamana trecuta.

- Dat disparut de toata lumea, Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, se afla in acest moment in Spania, scrie stirilekanald.ro. Informatia a fost confirmata cu putin timp in urma de preotul Liviu Burlacu, cel care a avut grija de fostul sot al Israelei la centrul de dezalcoolizare din Bacau,…

- Vestea mortii Israelei Vodovoz i-a pus pe drumuri pe copiii femeii de afaceri, care au decis sa o inmormanteze in Israel. Femeia de afaceri a fost gasita vineri fara suflare in baie. Avea 70 de ani. Nimeni nu mai vorbise cu ea de cinci zile. Inainte sa moara, Israela a pus toate lucrurile la punct,…

- Israela a povestit in urma cu cațiva ani, in cadrul unei emisiuni tv, ca a avut un amant celebru, scrie cancan.ro. Este vorba despre un cantareț foarte cunoscut și iubit in lumea intreaga. Leonard Cohen, care a murit in urma cu doi ani la varsta de 81 de ani, ar fi fost amantul Israelei, cand ea…

- Liviu Arteni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. Ei au șocat pe atunci pe toata lumea cu povestea lor de dragoste. In pofidia diferenței de varsta, cei doi susțineau ca se iubesc. Cu toate acestea, ani mai tarziu, au aparut problemele. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar…

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- O vanzatoare a fost injunghiata și a ajuns la spital. Un magazin din Arad a fost jefuit de un om al strazii, iar vanzatoarea care se afla pe tura este in stare critica. Autorul teribilei crime din Arad este un om al strazii, barbat care a lasat-o intr-o balta de sange pe vanzatoare. Conform presei […]…

- Israela Vodovoz a avut o perioada incarcata de evenimente neplacute. Femeia de afaceri se despartise de Liviu Arteni, dupa ani la rand in care i-a suportat abuzurile fizice si psihice. Invitata intr-o emisiune tv, Israela Vodovoz a recunoscut ca problemele din casnicia cu Liviu au marcat-o. A mai dezvaluit…

- Constienta ca a trecut de mult de prima tinerete, Israela s-a hotarat sa isi faca testamentul. Asa ca si-a chemat avocatul si i-a marturisit care sunt ultimele ei dorinte. Citeste si Catalin Maruta, batut in propria emisiune. Sotul Israelei nu s-a putut abtine VIDEO "Israela stie ca…

- Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede ca prietena ei s-a sinucis. „Vorbeam o data la doua saptamani. Imi cerea tot felul de trucuri de frumusețe. Acest lucru inseamna ca iși dorea sa traiasca, iși dorea sa fie tanara.…

- Radu Valcan a vorbit despre cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Prezentatorul a precizat ca ediția care urmeaza sa inceapa este inedita și ca va oferi scene unice in Romania. Radu Valcan a…

- In aceasta dimineața, șefa Direcției Naționale Anticorupție a reacționat in legatura cu cererea de revocare din funcție facuta seara trecuta de minstru Justiției Tudorel Toader. Laura Codruța Kovesi, procurorul sef , a transmis printr-un comunicat facut public faptul ca va urma procedura legala si se…

- Deși oamenii legii merg pe ipoteza logica, susținuta de dovezi, ca Alexei Mitachi și-a ucis cu sange rece soția, apoi s-a sinucis, rudele barbatului nu sunt de aceeași parere. Mai mulți dintre apropiații criminalului cred ca el nu ar fi putut face așa ceva și ca sigur a exista o a treia persoana care…

- Seria "Cascadorii rasului" cu miniștrii din Guvernul Dragnea 3 continua și dupa episodul audierilor de ieri. Noul ministru al Transporturilor s-a facut remarcat inca de luni prin fraza: "minutul de lucru al unui ministru este prea scump ca sa mearga pe șantierele de autostrada". Astazi, Lucian Șova…

- Simona Halep a invins-o pe Lauren Davis dupa un meci ce a durat 3 ore si 45 de minute și s-a calificat in optimile Australian Open. Romanca a dat primele declarații la obișnuitul interviu de la...