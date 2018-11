Liviu Arsene, Bitdefender: Ce riscuri exista in cazul vulnerabilitatilor informatice si cum le blocam

Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali ai oraselor Alba Iulia si Sinaia vor fi prezenti la conferinta Smart Future 2018, care va avea loc pe 8 noiembrie, la Impact Hub Timpuri Noi, Bucuresti. Alaturi de ei, oficiali ai Telekom, Bitdefender, Mastercard, dar si antreprenori vor fi...

- Un tanar din Sebes care a intrat ilegal in conturile de facebook si e-mail ale unei alte persoane si a obtinut date informatice care nu ii apartineau a primit o pedeapsa de șase luni de supraveghere. Cazul a ajuns in atentia procurorilor DIICOT, in fata carora tanarul a recunoscut acuzatiile si a incheiat…

- Guvernul britanic a publicat o a treia serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care ar putea urma unui Brexit ce ar surveni fara niciun acord cu...

- Cazul controversat al semnaturilor stranse de USR in campania Fara Penali la Arad aprinde fitilul bataliei dintre PNL si USR. USR Arad a filmat vineri un clip in care reclamau presupuse piedici puse de catre primarul liberal al Aradului la atestarea semnaturilor din campania #farapenali. Faptul ca…

- De mai multe ori s-a spus in ultimii 15 ani ca soluțiile clasice antivirus vor ”muri” curand, insa ele exista fiindca hackerii sunt tot mai inventivi și este nevoie de companii specializate cu ”armate” de cercetatori care sa-i contracareze, a spus intr-un interviu pentru HotNews.ro Alex Balan. cercetator-șef…

- Producatorul global de soluții de securitate informatica Bitdefender a investigat recent o serie de atacuri cibernetice avansate care vizau instituții financiar-bancare, menite sa sustraga voalat sume imense de bani prin atacuri concertate. „Atacurile investigate s-au desfașurat prin campanii de phishing…