Liviu a murit azi in Italia, la Napoli, intr-un teribil accident! Politia l-a dat in urmarire generala pe „criminal” Cum s-a intamplat o asa nenorocire

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera care lucreaza in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, din județul Timiș, au avut parte de o surpriza, aseara. Aceștia au legitimat, la intrarea in țara, un tanar de 34 de ani, venit in Romania sa se predea autoritaților care au emis pe numele lui un mandat de urmarire generala.…

- Un barbat din Straseni si-a pierdut viata luni, 5 februarie, in urma unui accident rutier produs in satul Recea. Acesta ar fi iesit pe contrasens si a lovit frontal o alta masina care se deplasa regulamentar.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Trei cetateni ai Republicii Moldova, doi barbati de 37 si, respectiv, 28 de ani si o femeie de 31 de ani, si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs pe 28 ianuarie, ora 23.34, in regiunea Kaluga, raionul Mesciovsk, Federatia Rusa. Un alt moldovean de 34 de ani a suferit traumatisme, fiind internat…

- Un grav accident a avut loc la Tihau, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata. Nu soferul, ci pasagerul care se afla in dreapta celui care, pe langa viteza excesiva, consumase si alcool. Politistii l-au urmarit, iar in final, soferul baut a provocat un tragic accident.A

- Trei oameni au murit sambata in urma unui grav accident rutier produs pe DN7, in apropiere de localitatea Oraștie, judetul Hunedoara. In accident au murit un tanar de 19 ani din Oraștie, fiu al unui agent de poliție, și doi soți de 60 și 59 de ani din județul Alba. Cei trei și-au pierdut viața dupa…

- Patru angajati ai IS Posta Moldovei si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs in dimineata de vineri, 26 ianuarie, aproximativ la ora 10:00, pe traseul international Brest-Chisinau-Odessa, in apropierea satului Mihailenii Vechi, raionul Rascani.

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- PRINSA CU MINCIUNA Un apel la 112 facut ieri seara, in jurul orelor 18.20, a pus pe jar Ambulanța și Poliția. S-a sesizat ca pe DN 24 B, la intrarea in satul Popeni dinspre Zorleni, zace inconștient un barbat necunoscut, iar cel de la telefon a spus ca omul a fost lovit de o mașina [...]

- „La data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 21:00, un barbat, de 60 de ani, din Turda, în calitate de conducator auto a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale pe strada Constructorilor, din Turda. Dupa accident, acesta a fugit de la fața locului,…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din orașul Abrud a murit, vineri, dupa ce a fost lovit de un ATV, pe DN 75, in satul de vacanța Vartop. Potrivit polițiștilor, dupa impact, ATV-ul și conducatorul acestuia cat și pietonul s-au rasturnat intr-o rapa. ”La 12 ianuarie, ora 13.10, un tanar de 19 ani, […]

- Roman de 29 de ani, mort intr-un accident rutier in Italia. Tanarul se pregatea sa devina tata pentru prima oara. Prietenii sunt in stare de șoc. Sorin Truica, din Dolj plecase peste hotare sa munceasca pentru famila sa. „Era un baiat extraordinar de bun, plecase in Italia cu acte, era șofer, trebuia…

- Tragedie intr-o familie din Republica Moldova. Un tanar in varsta de 31 de ani a decedat in Italia in urma unui accident de motocicleta in Milano, Italia. Potrivit presei italiene, la 4 ianuarie acesta s-ar fi izbit cu motocicleta intr-o mașina de ambulanța. Din cauza multiplelor traume, barbatul a…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- O românca a murit tragic în Italia la câteva ore dupa ce le-a urat copiilor ei ”La mulți ani” de Sf Ioan pe pagina sa de Facebook. Cristina Constantin din Cotnari și-a pierdut viața în urma unui accident rutier petrecut într-un orașel din Italia. Românca…

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit o un cal intr un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia citata de Agerpres.ro. In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- Doi barbati au murit in urma unui accident cumplit produs in raionul Stefan Voda. Tragedia a avut loc in acesta dimineata in jurul orei 05:00.Potrivit Politiei, soferul a pierdut controlul volanului si s-a tamponat cu un alt automobil.

- Desi acesti ani au fost foarte grei pentru familia Schumacher, niciun membru nu si-a pierdut speranta: înca se crede în recuperarea fostului pilot. Discretia a fost cuvântul de ordine, însa de curând acest lucru s-ar fi putut schimba. Concret, un apropiat al lui…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Totul s-a intamplat intr-o zona cunoscuta ca fiind rau-famata din Napoli. O familie de romani, care petrecea Revelionul in casa unor prieteni, a iesit pe balcon pentru a admira focul de artificii. Mai multi barbati au inceput sa traga focuri de arma in aer, iar un copil de opt ani a fost lovit de…

- Un moldovean in varsta de 29 de ani a decedat in urma unui accident rutier produs in noaptea de 26 decembrie, la Paderno Dugnano, provincia Milano, scrie stirilocale.md.Potrivit presei italiene, accidentul s-a produs in jurul orei 22:30.

- Un polițist de frontiera a decedat în urma unui accident rutier grav, care s-a produs în seara de 24 decembrie curent, în apropiere de sat. Țînțareni, raionul Telenești. Este vorba despre Ion Novoloaca, în vârsta de 29 de ani, care activa în funcție de specialist…

- Accident rutier pe Dj 203 K, pe raza localitatii Bordusani. Doua autoturisme au fost implicate iar o persoana a ramas incarcerata. La fata locului au actionat echipaje de politie, pompieri si ambulanta.

- In dimineata de luni, 18 decembrie, salvatorii au fost alertati pentru a interveni la descarcerarea mai multor persoane prinse intre fiarele unui microbuz, implicat intr-un accident de circulatie in apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hancesti.

- O tanara de 22 de ani a murit sfașiata, dupa ce proprii cainii au atacat-o. Pitbulii au mușcat-o de cap și de gat. Bethany Lynn Stephens a avut parte de o moarte ingrozitoare. Tatal fetei a sunat la poliție dupa ce fata ieșita sa plimbe cainii, nu s-a mai intors acasa, potrivit thesun.co.uk. Fata a…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- In urma atacului, doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate. Barbatul a fost reținut, necunoscandu-se motivul atacului. Un barbat și o femeie au murit, dupa ce un barbat ar fi atacat la intamplat. Cei doi au murit in doua atacuri produse la cateva sute…

- Un barbat de 58 de ani a depasit o masina, insa in momentul in care a incercat sa revina pe banda sa de mers a pierdut controlul asupra volanului patrunzand pe contrasens si intrand in colziune cu un alt vehicul. Din nefericire, el a decedat, iar soferul ce circula regulamentar a fost ranit.

- Un barbat de 58 de ani a depasit o masina, insa in momentul in care a incercat sa revina pe banda sa de mers a pierdut controlul asupra volanului patrunzand pe contrasens si intrand in colziune cu un alt vehicul. Din nefericire, el a decedat, iar soferul ce circula regulamentar a fost ranit.

- Suceveanul, ce a produs un accident soldat cu doi morti, dupa a incercat sa faca o depasire in zona cu linie continua, lovind o masina ce circula regulamentar din sens opus, a fost retinut de catre politisti.

- Doua autoturisme au fost implicate marți seara intr-un accident produs pe DN 1B la intersectia cu satul Lipia. Evenimentul rutier s-a produs din cauza unui șofer care a incercat sa vireze la stanga fara sa se asigure suficient. Mașina acestuia a fost izbita puternic de un autoturism condus de un șofer…

- Un accident rutier grav s-a produs luni, 11 noiembrie, pe DN 22, intre localitatile Babadag si Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea. Un autoturism in care se aflau 2 femei s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 37 de ani, a fost declarata moarta dupa ce ar fi cazut pe scarile unei case din Colli di Monte Bove, provincia Aquila. In urma efectuarii autopsiei, medicii au fost insa socati de ce au descoperit.

- Un mal de pamant s-a prabușit luni, in jurul pranzului, peste doi muncitori din Dolj. Accidentul s-a produs in timp ce muncitorii faceau lucrari de constructie pe o proprietate privata din Craiova. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru salvarea lor, dar nu au putut face nimic pentru a-i…

- O tanara de 19 ani din satul Cornești județul Gorj și-a pierdut viața intr-un grav accident de circulație produs in Caraș Severin, pe centura Lugojului. Șoferul autoturismului in care se mai aflau patru persoane a vazut prea tarziu sensul giratoriu și a incercat sa evite impactul, insa, din pacate nu …

- Doi localnici din Targu Jiu și-au pierdut viața intr-un accident produs pe calea ferata. Ion Marin, zis "Elvis", de 48 de ani, și fiul sau Claudiu Popescu, de 16 ani, au murit dupa ce caruța cu care se intorceau spre casa a fost izbita in plin de un tren Regio. In urma coliziunii a murit si calul,…

- TRAGEDIE pe sosea: O femeie a murit si alte doua sunt in stare grava.Un vitezoman cu Mercedes a izbit violent o Dacia Sandero. – FOTO O femeie a murit si alte doua sunt in stare grava dupa un grav accident rutier petrecut astazi. Teribilul accident a avut loc in Constanta si s-a produs din cauza șoferului…

- O poveste tragica și emoționanta a ieșit la iveala în Marea Britanie, acolo unde un batrân de 87 de ani a fost acuzat ca și-a ucis soția. Lucrurile nu sunt însa așa cum par, iar pentru Brendan Constant finalul poveștii i-a provocat o durere de nedescris. Jean, soția…

- Cei doi tineri care au murit in teribiilul accident ce a avut loc duminica dupa amiaza pe DN 2A intre Ovidiu si Mihail Kogalniceanu au fost condusi astazi pe ultimul drum. Octavia Ardelean, de 25 de ani si Robert Alexandru, de 27 de ani au fost inmormantati impreuna in Cimitirul din Navodari. Slujba…

- Un baiat de numai 16 ani a murit in urma unui accident grav de circulatie, in noaptea dintre marti spre miercuri. Alti doi tineri au fost ranite in urma incidentului de pe DN22D, intre localitatea Macin si popasul Hanul Grecilor, judetul Tulcea, conform Mediafax.

- Un tânar în vârsta de numai 16 ani a murit și alți doi de 16, respectiv 20 de ani, au fost raniți, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se aflau s-a rasturnat în afara carosabilului, din cauza vitezei, pe DN22D, între localitatea Macin și popasul Hanul Grecilor,…

- Potrivit ISU Tulcea, sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe DN22D, intre localitatea Macin si popasul Hanul Grecilor. Aici, o masina cu trei tineri a iesit de pe partea carosabila. In autoturism se aflau doi tineri de 16 ani si unul…

- Copilul unei familii de români, în vârsta de cinci ani și jumatate, a murit, luni seara, la Corinaldo, Italia, dupa ce a cazut în interiorul unui puț de decantare și evacuare a apei reziduale ce provenea de la o moara de masline

- Doua persoane au murit si alta a fost ranita intr-un accident rutier petrecut in noaptea de duminica spre luni in centrul municipiului Constanta si in care au fost implicate doua autoturisme. Una dintre masini a lovit un stalp de iluminat, apoi un autoturism parcat, dupa care s-a oprit in sediul Inspectoratului…