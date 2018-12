LIVEVIDEO SUA: Funeraliile lui George H.W. Bush au nceput la Washington

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit marti cu familia predecesorului sau George H.W. Bush, decedat vineri in Texas la 94 de ani, o dinastie politica pe care a atacat-o dur in trecut, relateaza AFP. In ajunul funeraliilor celui de al 41-lea presedinte al SUA, Donald Trump s-a deplasat la Blair…

Cainele-ghid Sully, labradorul lui George HW Bush, a fost fotografiat stand langa sicriul fostului presedinte american in semn de omagiu. El va insoti sicriul pe toata perioada ceremoniilor. Bush, care a fost…

- Academia Nationala a Artelor si Stiintelor de Inregistrari din SUA a amanat pentru vineri, 7 decembrie, anuntarea nominalizarilor la premiile Grammy, prevazuta initial miercuri, pentru a nu coincide cu funeraliile fostului presedinte american George H.W. Bush (1989-1993), relateaza EFE. …

- Merkel va sosi marti la Washington si va participa miercuri la serviciul funerar, inainte de a reveni imediat la Berlin. Cancelarul german va transmite din partea Germaniei condoleante poporului american, a precizat sursa citata. Intrebat daca sunt planificate intalniri in marja funeraliilor,…

- Cancelarul german Angela Merkel va asista la funeraliile fostului presedinte George H.W. Bush, care vor fi organizate miercuri la Catedrala Nationala din Washington, a anuntat luni purtatorul de cuvant al sefei guvernului german, relateaza dpa preluata de Agerpres. Merkel va sosi marti la Washington…

- Sully, labradorul lui George H.W. Bush, va calatori alaturi de sicriul fostului presedinte american, decedat sambata la varsta de 94 de ani, in zborul spre Washington, potrivit unei surse la curent cu pregatirile, relateaza CNN pe pagina sa de internet.

- Presedintele american, Donald Trump, va participa la funeraliile fostului presedinte George W. Bush (1989-1993), care a murit vineri la varsta de 94 de ani, a anuntat sambata Casa Alba, informeaza Agerpres."Funeralii nationale sunt in curs de organizare", a declarat intr-un comunicat purtatoarea…