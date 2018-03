Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile surprinse de o camera de supraveghere din mall-ul Winter Cherry, din orașul siberian Kemerovo, unde un incendiu devastator a ucis cel puțin 64 de persoane, majoritatea copii, arata ca flacarile au cuprins cladirea aproape instantaneu. Focul a izbucnit intr-un spațiu de joaca cu trambuline…

- Duminica, un incendiu devastator a izbucnit în centrul comercial „Winter Cherry" din Kemerovo. Focarul a fost localizat la ultimul etaj, unde se aflau câteva sali de cinema și zone de joaca pentru copii. Potrivit ultimelor date, 67 de persoane și-au pierdut viața în…

- Președintele rus, Vladimir Putin a semnat un decret privind anunțarea zilei de doliu național, pentru ziua de miercuri, 28 martie, in legatura cu incendiul din orașul Kemerovo, anunța serviciul de presa al Kremlinului, potrivit RTV.NET In dimineața zilei de marți, Putin a zburat la Kemerovo, unde a…

- In incindiul devastator de duminica de la centrul comercial din orașul siberian au murit peste 64 de oameni, printre victime se aflau și copii.Internetul raspandește zvonuri ca in infernalul incendiu din Rusia au murit un numar infricoșator de oameni.

- Cel putin 41 de copii au murit in urma incendiului produs duminica intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo, iar numarul persoanelor ranite a fost actualizat la 68, au anuntat marti autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Un protest spontan s-a declanșat in Kemerovo, Rusia, in orașul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, mulți dintre ei copii.La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializata, pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului…

- Un protest spontan cu sute de participanți are loc marți la Kemerovo, in Rusia, dupa ce 64 de oameni, printre care și copii, au murit in incendiul care a devastat un centru comercial din acest oraș, potrivit datelor oficiale anunțate de autoritați. Zeci de oameni sunt in continuare dați disparuți dupa…

- Cel puțin 13 copii cu varste cuprinse intre 4 și 13 ani sunt printre victimele incendiului produs duminica in centrul comercial din orașul rus Kemerovo. Declarația a fost facuta de ministrul Sanatații de la Moscova, Veronica Skvorțova.

- Cel puțin 53 de persoane au murit in incendiul devastator care a cuprins un mall din Kemerovo, in Rusia. Printre victime se numara cel puțin 41 de copii, iar alți 10 sunt dați disparuți, au declarat oficialii citați de BBC News, scrie digi24.ro.

- (UPDATE 09:19) Cel putin 53 de persoane au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin 48 de persoane au murit in incendiul produs intr-un centru comercial aflat in orasul minier Kemerovo, scrie BBC. Alte 27 de persoane sunt date disparute, informeaza news.ro.Initial, oficilialitatile ruse a spus ca 64 de persoane sunt date disparute, dar ulterior au precizat ca in…

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . UPDATE 8:45 Bilanțul incendiului, revizuit in creștere Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si…

- Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat de BBC. In videoclipurile postate pe retelele sociale se poate vedea cum iese fum de la geamuri iar pompierii evacueaza zona. De asemenea, pot fi vazute persoane care se…

- Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si copii, sunt disparute in incendiul care a izbucnit duminica intr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Primele informatii indicau cel putin patru morti, trei fiind copii, si cateva zeci de raniti.Focul a izbucnit la…

- Circa 40 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, ca urmare a unui incendiu puternic care a avut loc intr un centru comercial din Kemerovo.Se pare ca incendiul a izbucnit intr o sala de cinema, distrugand peste 1.000 de metri patrati din centrul comercial. 37 de persoane au decedat in…

- Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si copii, sunt disparute in incendiul care a izbucnit duminica intr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Primele informatii indicau cel putin patru morti, trei fiind copii, si cateva zeci de raniti.

- Mai multe clipuri video postate pe rețelele de socializare arata imagini cu oameni care sar de la etaj, pentru a scapa de incendiu.Inițial, Comitetul rus de Ancheta transmisese ca patru persoane, dintre care trei copii, au decedat ca urmare a incendiului.Kemerovo, un centru de exploatare…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC.Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un mall in Siberia. Trei copii si o femeie au murit dupa incendiul izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo. Focul a izbucnit la etajul al treilea unde se afla un cinematograf si un loc de…

- Flacarile au cuprins, ieri, spatii extinse ale unui centru de agrement din orasul Kemerovo, situat in estul Rusiei. Potrivit autoritatilor cel putin patru copii si-au pierdut viata in urma incendiului.

- Flacarile au cuprins, ieri, spatii extinse ale unui centru de agrement din orasul Kemerovo, situat in estul Rusiei. Potrivit autoritatilor cel putin patru copii si-au pierdut viata in urma incendiului.

- Tragedie in orașul rus Kemerovo. Cel puțin patru copii au murit, iar alte 26 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu de proporții care a izbucnit intr-un centru comercial. Peste 60 de pompieri cu autospeciale au intervenit rapid la fața locului.

- Potrivit IPJ Braila, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale i-au identificat pe 5 minori, cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani, din Braila, banuiti ca, in perioada septembrie 2017- februarie 2018, ar fi comis 47 de infractiuni de tentativa la furt calificat si furt calificat si o…

- Un roman de 20 de ani care a sosit in Marea Britanie in urma cu doua luni a murit in brațele celui mai bun prieten, dupa ce a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial aglomerat din Londra. Din primele informații, se pare ca Beniamin Pieknyi, in varsta de 20…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Un accident din care se pot invata multe lectii a avut loc recent in orasul Moscova. O camera de bord a inregistrat cum pe bulevardul Kutuzov, un sofer dornic de senzatii tari care se deplasa cu o Lada, si-a pierdut pana la urma viata din propria prostie.

- Cel putin 20 de persoane au murit dupa ce o puternica furtuna tropicala a lovit Madagascarul in timpul week-end-ului, au informat luni oficiali locali, citati de DPA.Potrivit Biroului national pentru managementul riscurilor si dezastrelor, circa 19.

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Cel putin 14 persoane, intre care si patru copii, au murit inecati in noaptea de vineri spre sambata dupa ce barca in care se aflau circa douazeci de migranti proveniti din Turcia s-a rasturnat in sud-estul Marii Egee, a anuntat politia portuara...

- Cautarile au continuat sambata in largul insulei Agathonissi, deoarece mai multi pasageri sunt inca dati disparuti, pe baza marturiilor unor supravietuitori, potrivit carora pe ambarcatiune se aflau 21 de persoane. Politia portuara elena nu a dat detalii deocamdata despre identitatea victimelor,…

- Tragedie intr-o familie din raionul Florești. Un copil de numai un an a decedat la scurt timp dupa ce a fost lovit de metrou, iar mama acestuia a fost transportata la spital. Totul a avut loc ieri, intr-o suburbie a Moscovei, Federația Rusa.

- Cel putin 25 civili, intre care sapte copii, au fost ucisi in atacuri aeriene care au vizat ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a mai transmis de asemenea ca 10 civili au murit in noi raiduri aeriene si…

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s a prabusit in Rusia, dupa ce s a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural, potrivit Romania TV. Trei cetateni straini si trei copii…

- El cere crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS. Comisie speciala „Presedintele a dispus ca guvernul sa instituie o comisie speciala pentru a investiga prabusirea…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Cel putin o persoana a murit si alte cinci au fost ranite la Moscova in cursul celei mai puternice furtuni de zapada inregistrate vreodata in oras de la inceputul estimarilor meteorologice, au anuntat duminica primarul capitalei ruse si agentiile meteorologice citate de AFP.

- Cel putin 37 de copii au murit si alte 12.000 de persoane au fost spitalizate ca urmare a epidemiei de gripa din Statele Unite, iar autoritatile sanitare avertizeaza ca epidemia continua sa se extinda, relateaza site-ul BBC News.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc sambata seara intr-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Opt copii au murit dupa ce au mâncat o țestoasa marina și au suferit o grava intoxicație alimentara în Madagascar. Consumul de țestoase și a altor 24 de specii de pești nu este recomandata de catre experți fiindca este posibil sa fie toxice și sa aiba efecte letale, mai ales în…

- Moartea unei romance i-a ingrozit pe romanii din Spania, care au facut un apel disperat pe internet ca sa gaseasca rudele femeii. Asta pentru ca cei cinci copii ai sai au ramas singuri pe lume. Din nefericire, tatal lor a incetat din viata in urma cu trei ani.

- Un incident grav a avut loc astazi in nord-estul Moscovei dupa ce un autobuz a intrat in plin in oamenii care așteptau in stație. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. Acesta este al doilea accident care a avut loc in Moscova, avand in vedere ca un alt autobuz plin cu pasageri…

- Un barbat, care nu a fost inca identificat, a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie, in sudul Moscovei, anunta ministrul Afacerilor Interne al Rusiei. In urma atacului armat, cel putin o persoana a fost omorata, iar trei au fost ranite. Fortele de ordine incearca acum sa negocieze cu…

- Fostul proprietar al unei fabrici din Moscova a împușcat mortal un barbat în timpul unui scandal cu un rival în afaceri, relateaza presa rusa. Potrivit primelor informații, atacatorul ar fi liber înca și s-ar mișca prin cladire. Fostul proprietar al unei fabrici de…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, miercuri, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul in fabrica de dulciuri Mensevik, aflata in sud-estul Moscovei, a informat o sursa din politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Un barbat, care nu a fost inca identificat, a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie, in sudul Moscovei, anunța ministrul Afacerilor Interne al Rusiei. In urma atacului armat, cel puțin o persoana a fost omorata, iar trei au fost ranite.