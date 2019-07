Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller va susține miercuri o declarație de presa la 18.00, ora României, cu privire la investigația privind ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, a anunțat Departamentul de Justiție, relateaza Reuters. Va fi prima sa declarație publica despre…

- Avocatul principal al Casei Albe, Pat Cipollone, a respins printr-o scrisoare solicitarile de documente si de marturii transmise de Jerry Nadler, presedintele puternicei comisii juridice din Camera Reprezentantilor. In opinia lui Cipollone, comisia nu are dreptul "sa-i hartuiasca pe opozantii…

- Recentul raport privind ingerinta Rusiei in alegerile din SUA, elaborat de procurorul special Robert Mueller, indica faptul ca autoritatile federale suspectau ca sistemul informatic electoral al unui district a fost atacat de hackeri."Am avut recent o intalnire la FBI cu privire la problema…

- "Am fost foarte surprins", a spus presedintele republican la o zi dupa anuntarea convocarii. ''Fiul meu a fost complet exonerat de procurorul special Robert Mueller care, sincer, nu-l place pe Donald Trump'', a spus el, referindu-se la procurorul special care a investigat suspiciuni de colaborare…

- Presedintele Comisiei pentru probleme judiciare din Camera Reprezentantilor, democratul Jerrold Nadler, i-a stabilit termen pâna luni dimineata procurorului general William Barr pentru a comunica membrilor Congresului raportul integral al procurorului special Robert Mueller asupra anchetei ruse,…

- Rusia va continua sa interfereze in alegerile din SUA timp de decenii de acum incolo, a estimat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, relateaza AFP. In conditiile in care diplomatia americana a denuntat in numeroase randuri…

- In conditiile in care diplomatia americana a denuntat in numeroase randuri amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, in urma carora Donald Trump a ajuns la putere, Mike Pompeo a explicat ca se asteapta la acelasi gen de activitati ruse ilegale si in 2020.''Ei (rusii)…