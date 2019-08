Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 700 de persoane au fost arestate sambata de politie la Moscova in timpul unei manifestatii a opozitiei, care denunta de mai multe saptamani o reprimare a candidatilor sai la alegerile locale din septembrie si care face obiectul multor presiuni si amenintari din partea autoritatilor, a transmis…

- Mai multe sute de persoane s-au adunat in diferite locuri din centrul Moscovei pentru aceasta actiune de protest inainte ca politia, prezenta in numar mare, sa inceapa arestarile, potrivit jurnalistilor AFP.OVD-Info, cel putin 89 de persoane au fost retinute la o ora de la inceputul manifestatiei,…

- O procedura pentru "organizarea de tulburari in masa" poate duce la pedepse de pana la 15 ani de inchisoare."Anchetatorii au stabilit ca un grup de persoane a difuzat pe internet in ajunul manifestatiei neautorizate apeluri la participare, recunoscand in mod constient ca aceste actiuni…

- Parchetul general al Rusiei a cerut marți reacționarea "cu severitate" la orice manifestație neautorizata, în condițiile în care opoziția negociaza cu autoritațile organizarea unui nou protest, pentru a cere accesul reprezentanților sai la alegerile locale din septembrie, scrie…

- Organizația Amnesty International a cerut Rusiei sa puna capat campaniei „rușinoase” de intimidare a opoziției, în perspectiva alegerilor locale de la Moscova, din septembrie. Apelul vine dupa ce un tribunal rusesc l-a condamnat miercuri pe unul din liderii opozitiei Alexei…

- Un tribunal rusesc l-a condamnat ieri pe liderul opozitiei Alexei Navalnii la 30 de zile de inchisoare, inainte de un mare meting al opozitiei anunțat pentru acest sfirsit de saptamina impotriva deciziei Comisiei electorale de la Moscova de a interzice inregistrarea candidaturii unor independenți la…

- Peste 10.000 de oameni, inclusiv personalitați ale opoziției ruse, s-au strâns sâmbata în centrul Moscovei pentru a cere alegeri corecte și libere, potrivit ONG-ului White Counter, specializat în numararea protestatarilor, relateaza AFP.Opoziția a facut apel la proteste dupa…

- Manifestatia, neautorizata, a fost organizata de un grup de candidati, printre care aliati ai opozantului si bloggerului anticoruptie Aleksei Navalnii.Protestatarii ii reproseaza Comisiei Electorale a Federatiei Ruse ca blocheaza intentionat candidaturile opozantilor si independentilor…