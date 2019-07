LIVEVIDEO FOTO Ziua Franței: Macron îi va primi la un dineu pe Merkel și Juncker la Palatul Élysée Peste 4.000 de soldați vor defila duminica sub semnul cooperarii militare europene. Cele zece țari membre ale Inițiativei Europene de Intervenție, creata în 2018 la inițiativa lui Emmanuel Macron, vor deschide marșul pe Champs-Élysées, relateaza Le Figaro. Zece lideri europeni vor fi prezenți cu aceasta ocazie, Theresa May, marea absenta, fiind înlocuita de vicepremierul sau, David Lidington.





Defilarea de pe 14 iulie din Paris: Ce oficiali europeni sunt așteptați, în timp ce Franky Zapata și a sa placa cu motor cu reacție vor survola cerul

