Stiri pe aceeasi tema

- Australia se solidarizeaza cu comunitatea internationala in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a anuntat ca va expulza doi diplomati rusi, scrie BBC. Cei doi diplomati sunt suspectati ca ar fi „agenti secreti nedeclarati”. Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull a motivat decizia…

- Echipa naționala de juniori sub 19 ani a Romaniei susține astazi, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, ultimul joc din cadrul grupei 4 a Turului de Elita. Adversara tricolorilor lui Adrian Boingiu este Ucraina, iar pentru ...

- Romania U19 joaca maine, de la ora 19:00, finala pentru calificarea la Campionatul European din vara, care se disputa in Finlanda. Adversara tricolorilor va fi Ucraina. Daca pana acum meciurile naționalei lui Adrian Boingiu au putut fi urmarite doar pe site-ul FRF in format VIDEO, ultimul meci va fi…

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a invins, sambata, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-1), selectionata similara a Suediei, in runda a doua din grupa a patra a Turului de Elita, si are nevoie de cel putin o remiza contra Ucrainei pentru a se califica la Campionatul European din Finlanda.

- Selecționerul Adrian Boingiu are temele facute pentru partida cu Ucraina de marți. Victoria cu Suedia de azi, scor 2-1, ii da doua șanse Romaniei U19 sa se califice la EURO. Ce trebuie sa faca? Sa nu piarda și merge in Finlanda! "Am trait așa cum se traiesc jocuri in care treci de la agonie la extaz.…

- Ucraina U19 și Serbia U19 se intalnesc astazi, de la 15:30, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești. Romania se poate califica inca de azi la Euro daca invinge, iar Ucraina nu caștiga impotriva Serbiei. Romania U19 - Suedia U19 e liveVIDEO AICI de la 20:00! liveSCORE de la 15:30 Ucraina U19 - Serbia…

- Naționala U19 a Romaniei joaca azi, de la ora 20:00, contra Suediei, al doilea meci de la Turul de Elita. Partida de pe Ilie Oana este una foarte importanta pentru tricolori, care pot obține biletele pentru turneul final din Finlanda. Meciul dintre cele doua nu este la TV, doar poate fi urmarit LIVEVIDEO…

- Golul a fost marcat de Mehmet Topal, in minutul 52. Echipa Turciei va intalni in urmatoarea partida nationala Muntenegrului, adversara a Romaniei in Liga Natiunilor. Meciul va avea loc marti, la Podgorica. In precedentele sase partide de cand conduce nationala Turciei, patru oficiale si doua amicale,…

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei va intalni, in ordine, Croatia, Georgia si Ucraina, in grupa a 2-a de calificare la Campionatul Mondial din Ungaria. Meciurile vor avea loc la BT Arena, din Cluj-Napoca, incepand de vineri, iar fanii care au bilete la partida senioarelor dintre Romania…

- La Mioveni se va juca meciul din Turneul de Elita de calificare la Europeanul din 2018 dintre Ucraina si Serbia. Aceasta decizie a fost luata tocmai pentru a proteja calitatea gazonului de la Ploiesti in vederea meciului dintre Romania si Suedia. Oficialitatile din Mioveni s-au grabit sa trimita…

- In aceasta perioada echipa nationala Under 19 a Romaniei poarticipa la turneul de calificare la Europeanul ce va avea loc in vara acestui an in Finlanda. Acest turneu are loc in Romania, mai precis la Ploiesti. Ieri s-au jucat primele meciuri, echipa noastra reusind un debut de vis, 4 - 0 cu Serbia.…

- In aceste zile, in Romania, se desfașoara Turul de Elita Under 19, la care participa Romania, Serbia, Ucraina și Suedia. Vremea nefavorabila din aceste zile a obligat ingrijitorii arenei "Ilie Oana" din Ploiești la eforturi uriașe pentru a putea asigura un cadru optim de desfașurare pentru cele doua…

- Gazprom a denunțat contractul de livrare de gaze catre Ucraina, incepand cu 1 martie, potrivit unui anunț facut de directorul Alexey Miller. Vecinii noștri oricum nu mai luau din Rusia decat cantitați limitate de gaze, de doi ani, dupa ce Crimeea a fost anexata Federației. Impactul asupra Moldovei,…

- MAE sustine si se alatura declaratiei Inaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate privind anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat de presa transmis sambata. "La 4 ani de la anexarea ilegala de catre Federatia Rusa a Republicii Autonome…

- Handbaliștii juniori ai CSM Focșani 2007 vor intalni, astazi, in Sala Polivalenta, de la ora 11.00 formația CSS Tecuci intr-o partida ce are importanța unei finale! Daca vor caștiga, elevii antrenorilor Marius Partene, Iulian Neața și Dan Rusu vor fi siguri de un loc in turneul semifinal al Campionatului…

- Simona Halep, locul 1 1 WTA s-a calificat in turul III al turneului dupa ce a trecut de cehoaica Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, scor 6-4, 6-4, dupa o ora și 15 minute de joc. (Detalii aici) Simona Halep va juca in turul III cu americanca de 19 ani, Caroline Dolehide. Meciul urmeaza sa aiba loc in…

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Monica Niculescu (locul 71 WTA) este prima sportiva din Romania care intra in competiție, inca din primul tur al calificarilor, acolo unde o va intalni pe Ann Li, o jucatoare de 17 ani din SUA, clasata in acest moment pe locul 479 WTA. Meciul se va juca luni,…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- FCSB are șansa de a scrie din nou istorie pentru Romania in Europa. Roș-albaștrii disputa in aceasta seara returul din "16-imile" Europa League cu Lazio și pleaca cu avantajul victoriei la limita de la București, 1-0. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct…

- Daca va obtine calificarea, FCSB va primi din partea UEFA o recompensa de 750.000 de euro, jumatate din aceasta suma urmand sa fie impartita fotbalistilor si antrenorilor, prima maxima fiind de 20.000 de euro."As da oricand victoria din turul cu Lazio pe una in derby-ul pe care tocmai l-am…

- Biletul zilei AS Roma joaca in Ucraina impotriva fostei echipe a lui Mircea Lucescu, Șahtior Donețk. Gazdele s-au calificat din aceeași grupa cu Manchester City, trimițand-o Napoli, liderul la zi din Serie A, in Europa League. ”Minerii” nu vor fi ușor de invins, dar pariul nostru nu va fi…

- Echipele feminine de hochei pe gheata ale Canadei si SUA si-au asigurat prezenta in sferturile de finala ale Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dupa victoriile inregistrate marti, in Grupa A. Canada, detinatoarea titlului, a invins cu scorul de 4-1 nationala Finlandei, medaliata cu bronz…

- Astazi, seful Politiei Romane, chestor principal de politie Catalin Ionita, a primit, la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, vizita de lucru a unei delegatii formate din reprezentanti ai autoritatilor din Ucraina, conduse de doamna Nina Iuzhanina, Presedintele Comitetului pentru Politica…

- La sediul EHF de la Viena (Austria) va avea loc azi, de la ora 12.00, tragerea la sorți a meciurilor din sferturile de finala ale Cupei EHF, faza in care au ajuns și doua echipe din Romania, SCM Craiova și ...

- EPICENTER va susține in intervalul 27 aprilie – 5 mai o noua competiție de Dota 2, una cu un fond de premii mai mare ca la orice alta competiție marca EPICENTER de pana acum. Finala concursului va avea loc la Moscova, va alinia la start 12 echipe – din care patru o vor face pe…

- Cu Simona Halep (2 WTA) in tribune, Sorana Carstea (38 WTA) si-a aratat clasa in fata unei adversare inferioare din toate punctele de vedere. Calificarea tricolorelor in aceasta confruntare ar trebui sa fie o formalitate.

- Savio, brazilianul din naționala de futsal a Romaniei, are ruptura de ligamente. Selecționerul Robert Lupu a prezentat concluziile dupa EURO 2018, intr-un interviu pentru frf.ro. Tricolorii nu a putut trece de faza grupelor, pierzand ambele partide din Grupa C, 1-4 cu Portugalia și 2-3 cu Ucraina. Dezamagirea…

- Echipa nationala a Romaniei si-a incheiat evolutia la Campionatul European de futsal,care se desfasura in Slovenia. "Tricolorii" au pierdut cu 2-3 partida cu Ucraina si au suferit al doilea esec in grupa C.

- Echipa nationala de futsal a Romaniei a ratat, vineri seara, calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European din Slovenia, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 3-2, de reprezentativa Ucrainei, in cel de-al doilea meci din grupa C a competitiei.

- Reprezentativa de futsal a Romaniei debuteaza, astazi, contra Portugaliei, in grupa C de la Campionatul European din Slovenia. Meciul va avea loc de la ora 19.00 si va transmis de Pro X. Lusitanii ocupa locul 7 in ierarhia mondiala, in timp ce Romania se afla pe 23:00. Din grupa Romaniei mai face…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4. …

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, în trei seturi,…

- Karolina Pliskova, locul 6 WTA, s-a calificat in sferturi la Australian Open, dupa ce a trecut de Barbora Strycova, locul 24 WTA, scor 6-7, 6-3, 6-2. (Detalii aici) Pliskova o va intalni pe Simona Halep, miercuri, organizatorii urmand sa anunțe ora de disputare. Simona Halep, locul 1 WTA, a vorbit dupa…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut intr-un mod entuziasmant de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. (Detalii aici) Dupa meci, Halep a vorbit despre evoluția avuta in fața lui Naomi Osaka, despre tactica pe care a pus la punct cu echipa sa și…

- Simona Halep a efectuat un RMN dupa accidentarea suferita in timpul partidei cu Destanee Aiava, din turul intai de la Australian Open, iar acesta nu a scos la iveala vreo ruptura a vreunui ligament. Sunt insa si vesti mai putin bune: zona este in continuare inflamata, iar durerile pe care le resimte…

- Nationala de handbal masculin a smuls punctul de care avea nevoie pentru a trece in urmatoarea faza a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2019. Romania si Ucraina au terminat 26-26, astfel ca tricolorii au castigat grupa preliminara de la Bolzano si vor juca in play-off-ul din luna iunie. Finala…

- Ciucanii de la Team Novak s-au intarit cu doi cicliști ucraineni. Unica echipa romaneasca pe plan internațional iși schimba denumirea dupa 10 ani! Singura echipa continentala autohtona din cele 141 afiliate la UCI in 2018 va purta incepand din acest sezon numele creatorului ei, Eduard Carol Novak (unicul…

- Singura echipa continentala autohtona din cele 141 afiliate la UCI in 2018 va purta incepand din acest sezon numele creatorului ei, Eduard Carol Novak (unicul campion paralimpic al Romaniei). "Team NOVAK" va prelua traditia si palmaresul gruparii Tusnad Cycling Team, denumirea din ultimul…

- Alerta in Europa, dupa ce Rusia a desfasurat rachete de tip S-400 in peninsula Crimeea . Noul sistem de aparare poate trece foarte usor la unul de atac. Informatia a fost transmisa de agentiile de presa ruse si preluata ulterior de Reuters. Sistemele S-400 au fost introduse prima data in dotarea…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei s-a calificat, sambata, la Bolzano, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, dupa ce a remizat cu reprezentativa Ucrainei, scor 26-26 (11-14), in ultimul meci al grupei 3 preliminare, pe care a castigat-o.

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, au convenit, joi, la Cernauti, demararea unor negocieri in vederea incheierii unui protocol privind aplicarea noii Legi a Educatiei din Ucraina, care sa garanteze…

- Tenismanul francez Gael Monfils a castigat sambata turneul ATP de la Doha, capitala Qatarului, dotat cu premii totale de 1.286.675 dolari, el invingandu-l in finala pe rusul Andrei Rublev cu un categoric 6-2, 6-3. Monfils a ajuns la sapte turnee castigate in circuitul ATP. El a fost invitat…

- Simona Halep s-a declarat madra de modul in care a jucat si o lauda pe Irina Begu. "A fost un meci greu, pentru ca Irina Begu e o jucatoare puternica, iar in setul al doilea si-a imbunatatit jocul. A fost o batalie pe cinste. Am fost insa puternica si am lovit bine. Sunt mandra de jocul meu",…

- Maria Sharapova (59 WTA) joaca impotriva Katerinei Siniakova (47 WTA) in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen, azi, de la ora 10:00. Meciul va putea fi urmarit in direct pe TV Digi Sport și liveSCORE pe GSP.ro. ...

- Taraful „Ordongos” al Fundatiei „Teka” din Gherla a evoluat cu succes in finala concursului TV de interpretare „Folszallott a pava” (Paunul și-a luat zborul, lb. maghiara) din Ungaria. In cadrul concursului desfașurat la Budapesta și destinat comunitaților maghiare din Romania, Serbia, Ucraina, au fost…