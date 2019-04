Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii din toata lumea asteapta aprinderea Focului Haric in Biserica Sfantului Mormant, care vesteste Invierea Domnului. Zeci de mii de pelerini din intreaga lume au mers la Ierusalim pentru a vedea miracolul ceresc.

- Mii de creștini ortodocși s-au adunat în biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Ceremonia ortodoxa de coborâre a Luminii Sfinte prezinta credincioși cu torțe și lumânari ce asteapta focul haric care apare miraculos la Sfântul Mormânt al lui Isus…

- Comemorarea marelui praznic al Intrarii Domnului in Ierusalim, numit in popor și Floriile, a debutat la Timișoara inca din ajunul sarbatorii, prin ... The post Creștinii ortodocși au sarbatorit cum se cuvine Floriile appeared first on Renasterea banateana .

- Ani la rand, la Campina, in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, adica in sambata de dinaintea Floriilor, avea loc tradiționala Procesiune de Florii, un eveniment de mare insemnatate in plan spiritual pentru comunitatea locala. Preoți și maicuțe din Protorieria Campina, dar și sute de…

- An de an, cu ocazia Pastelui ortodox, credinciosii se bucura de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, in timpul slujbei de vecernie ce are loc in Sambata Mare, ziua dinaintea Pastelui. In cadrul ceremoniei,…