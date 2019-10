Stiri pe aceeasi tema

- Protestele din Catalonia, manifestate ca reacție la decizia Curții Supreme din Spania de a condamna la inchisoare noua lideri ai mișcarii secesioniste, continua in cea de-a cincea zi, atingand un nivel inalt al violențelor și blocand intreg orașul Barcelona, relateaza site-ul postului BBC.Zeci de mii…

- Demonstranti care protesteaza fata de condamnarile la inchisoare primite de liderii separatisti catalani au blocat vineri intrarea in catedrala Sagrada Familia din centrul Barcelonei. Multimea care scanda apeluri la secesiunea Cataloniei de Spania s-a adunat in cursul diminetii in fata celebrei…

- Demonstranti care protesteaza impotriva condamnarilor la inchisoare primite de liderii separatisti catalani au blocat vineri intrarea in catedrala Sagrada Familia din centrul Barcelonei, relateaza dpa, scrie Agerpres.

- Barcelona - Real Madrid se va juca pe 18 deceebrie. Reprogramarea coincide cu protestele masive care se desfasoara la Barcelona, ca raspuns la hotaraarea justitiei spaniole impotriva prizonierilor si activistilor politici catalani. Pe 26 octombrie va avea loc la Barcelona o mare demonstratie…

- Adresandu-se parlamentului regional de la Barcelona, Torra a aratat ca doreste finalizarea pana primavara viitoare a unei propuneri privind o "republica a Cataloniei". El precizase deja ca va fi necesar un nou vot privind autodeterminarea, scrie Agerpres. Mandatul legislativului catalan se…

- Data și locul disputarii celui mai important meci din Spania, "El Clasico", a devenit o problema maxima pentru oficialii La Liga și pentru cei de la Federația Spaniola de Fotbal, din cauza protestelor din Catalonia.

- Lionel Messi (32 de ani) a acordat un amplu interviu pentru postul de radio RAC1, cu ocazia caruia a facut numeroase dezvaluiri. Argentinianul și-a asigurat fanii ca își va încheia cariera la Barcelona, dar a povestit ca a avut un moment în care a vrut sa plece din Spania. Starul catalanilor…

- Aceștia au cerut totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Associated Press. Poliția din Barcelona a anunțat ca aproximativ 600.000 de oameni din toate zonele regiuinii au participat la aceasta manifestație. Susținatorii mișcarii secesioniste au venit inarmați cu steaguri…