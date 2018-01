Stiri pe aceeasi tema

- Sunt deja incidente in Piața Universitații din București, la protestul „Romania spune nu corupției. Toți pentru justiție”. Jandarmeria organizeaza filtre langa Piața Universitații, la gurile de metrou, și percheziționeaza aproape toate persoanele care sosesc.Potrivit unor persoane aflate la…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, reacționeaza la mobilizarea protestatarilor, sambata, 20 ianuarie, in Piața Univeristații din București. Invitat in studioul Antena 3, Dobre s-a intrebat retoric daca protestul este unul anunțat sau autorizat, dupa care a facut referire la violențele…

- Mai multe grupuri de protestatari din tara au ajuns sambata la Bucuresti pentru a participa la protestul „Romania spune nu coruptiei. Toti pentru justitie”, care a fost anuntat incepand cu ora 18,00 in Piata Universitatii. Potrivit Agerpres, in Capitala au ajuns si clujenii care au pornit pe jos,…

- Senatorul ii felicita pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le transmite ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere a Justitiei. Felicitari zecilor si sutelor de…

- Protestatarii care au pornit pe jos din Cluj, pentru a ajunge la protestul din 20 ianuarie din București , au un mesaj pentru bucureșteni. „Daca noi putem sa venim pe jos, voi nu aveți niciun motiv sa nu veniți azi”, le transmite Sorin Bobis, organziatorul marșului. „Marșul a fost normal, nu a fost…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Romania se pregateste de un protest masiv in aceasta seara in centrul Capitalei si nu numai. Zeci de mii de oameni si-au anuntat prezenta in Piata Universitatii in incercarea de a stopa legile justitiei. Presa din Occident anunta ca protestul va fi unul de amploare. The Guardian scrie despre proteste…

- Marș de protest de amploare impotriva modificarii legilor justiției, Codului penal și Codului fiscal, anunțat pentru sambata in București. Protestatarii din țara, inclusiv cei din Alba, sunt chemați sa li se alature celor din Capitala. Un marș de protest de amploare impotriva modificarii legilor justiției,…

- Protest in București, 20 ianuarie. Mii de oameni au anunțat ca vor ieși in strada, sambata, la ceea ce se anunța a fi o manifestație de amploare. Protestatari din mai multe orașe ale țarii s-au mobilizat pe rețelele de socializare pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de modificarea legilor justiției.…

- Iarna și-a cam intrat, cu adevarat in drepturi, iar ca de fiecare data, consecințele se vad pe șosele. Peisajul este același, an de an: drumuri blocate sau inchise, circulație restricționata și mai multe localitați in bezna. Centrul Infotrafic a facut, in urma cu puțin timp, anunțul privind drumurile…

- Protestatarii care au plecat pe jos din Cluj-Napoca, spre Capitala, au traversat marți Brasovul. Ei au facut deja mai mult de jumatate din traseul care urmeaza sa se incheie pe 20 ianuarie, ziua in care este anuntat un miting anti-PSD in Piata Victoriei. Grupul de la Cluj a ajuns la Brașov luni seara,…

- Liviu Dragnea Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei restructurari mai ample a guvernului, precum si nemultumirile din partid. UPDATE:…

- Patru turiști au fost salvați de jandarmii montani din Sinaia, dupa ce, in timpul nopții de sambata spre duminica, au ramas cu mașina blocata in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Jandarmeriei Prahova, dupa miezul nopții, jandarmii…

- Jandarmii montani din Dambovița au intervenit, luni, pe trasee din Bucegi, dupa ce mai mulți turiști au ramas inzapeziți. In unul din cazuri, aceștia pornisera pe munte cu mașinile neechipate cu anvelope de iarna, iar GPS-ul ii dusese pe un drum greșit, unde nu au mai putut inainta din cauza zapezii.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis romanilor, de Anul Nou, un mesaj care ridica unele semne de intrebare. Liderul PSD sustine ca Romania a facut pasi inainte si da asigurari ca ''in 2018 va grabi pasul''. Citeste si: ALERTA - 135 de turisti, BLOCATI pe munte! Jandarmii…

- "Tinta pentru zona euro este permanenta, se lucreaza la acest lucru, numai ca anumite zone din Romania pot sa se integreze - cu ghilimelele de rigoare - si astazi, cand stam de vorba, dar Romania nu este numai Piata Universitatii, Romania este si un pic mai pe la periferie, si zonele de langa noi,…

- Sirenele antiaeriene vor suna miercuri la Timisoara timp de trei minute, de la ora 12.00, pentru a marca momentul la care Timisoara a devenit, in urma cu 28 de ani, primul oras liber de comunism din Romania. La fel ca in fiecare an, in 20 decembrie, si anul acesta la Timisoara vor suna sirenele antiaeriene.…

- NEMULTUMIRI…Liderii de sindicat atrag din nou atentia asupra faptului ca sistemul de educatie din Romania este subfinantat si ca problemele semnalate de-a lungul anilor nu s-au rezolvat. Astfel, in continuare sunt multe scoli care nu corespund standardelor europene; multi profesori au salariile la nivelul…

- Protest spontan in Piata Victoriei, fata de legile justitiei si amendamentele la Codurile penale, proiecte care vor fi dezbatute maine, in Senat si, respectiv, in comisia speciala condusa de Florin Iordache.Un flashmob care are loc in Piata Victoriei, organizat pe retelele de socializare, la care participa…

- Cateva sute de persoane au protestat in București dar și alte orașe din țara atragand atenția asupra modificarilor pe care coaliția de la guvernare vre sa le aduca legilor justiției. Intr-un gest simbolic, protestatarii și-au acoperit ochii și gurile cu banderole negre. Cateva sute de persoane au protestat…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Dupa trei zile de liniste, in care a fost doliu national dupa moartea Regelui Mihai, se pare ca scandalul va fi unul mai mare ca niciodata. PSD-ALDE vrea sa schibe cu orice pret legile justitiei in acest final de an.Citește și: Funeraliile regelui Mihai,…

- Mii de romani s-au strans astazi, de la ora 10.00, in fața Palatului Regal din București pentru a participa la funeraliile regelui Mihai I. Gardurile ce imprejmuiesc cladirea sunt „imbracate” cu coroane de flori și mii de candele ard spre pomenirea ultimului monarh al Romaniei. Zona este impanzita de…

- „Americanii au instalat sisteme de aparare antiracheta Aegis in Romania, le-au scos de pe mare, insa aceste sisteme pot fi inlocuite usor cu rachete de raza medie de actiune. Daca vor continua in aceeasi maniera, nu va duce la nimic bun. Nu avem de gand sa reactionam la fel, ne vom abtine”, a declarat …

- Pana la urma tot ce este prea mult strica. Protestele probabil fac exceptie. Cu cat sunt mai multe si mai dese cu atat mai mult nu se intelege ce urmaresc. Sa presupunem ca majoritatea parlamentara, in speta PSD si ALDE, ar renunta la legile Justitiei. Asta ar insemna ca imediat protestatarii din strada…

- In Capitala sunt din nou proteste. In Piata Victoriei s-au adunat cei care critica actuala guvernare. De o ora au inceput sa se stranga protestatarii. In jur de 10000 de oameni au confirmat pe Facebook prezența, incepand cu ora...

- Sute de reprezentanti ai Platformei "Romania 100" se vor afla duminica, 10 decembrie, de la ora 10.00, la Hotelul Hilton din Capitala. Potrivit unor surse din cadrul organizatiei, este posibila luarea deciziei de a trece la o implicare politica la activa, insa Dacian Ciolos afirma ca nu este vorba despre…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei primește de la ora 19 replica Franței, in ultima etapa a fazei grupelor de la Campionatul Mondial care se desfașoara in Germania. Romania este virtual calificata in faza optimilor de finala, chiar din fotoliul de lider al grupei A, dupa ce Franța și Spania au…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ''Horea'' al județului Mureș și Serviciul Salvamont Salvaspeo au desfașurat, vineri dimineața, o operațiune de salvare a patru tineri din Republica Moldova, care au ramas inzapeziți cu mașinile in Munții Gurghiului. Potrivit purtatorului de cuvint al ISU Mureș,…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza miercuri seara in fata Parlamentului, in timp ce in Camerei Deputatilor se dezbate legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Protestatarii s-au luat la bataie cu jandarmii. știre in curs de actualizare

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la recepția oferita cu ocazia Zilei Naționale, ca anul 2017 a fost unul complex, marcat de "convulsii sociale de amploare" și provocari care au pus sub semnul intrebarii progresele inregistrate de Romania in ceea ce privește lupta anticorupție…

- Jandarmeria Romana cauta persoanele care, in timpul protestelor care au avut loc duminica in Bucuresti, au lovit caii pe care jandarmii erau calare. Jandarmeria apeleaza chiar la protestatarii ce au participat la manifestatii pentru a-i identifica si trage la raspundere pe cei vinovati. “”Dar cu caii…

- UPDATE ORA 20.46 Protestatarii, care s-au adunat duminica seara in Piața Victoriei din capitala, au ajuns in jurul orei 20.30 la Piața Unirii. La Universitate, ei s-au oprit pentru câteva minute și au ținut un moment de reculegere în memoria celor care s-au jertfit…

- Miting PNL in timpul motiunii. Orban, alaturi de manifestantii care poarta pancarte: "Justitie, nu coruptie", "Dragnea, nu uita, tara nu-i mosia ta" PNL organizeaza in timpul dezbaterii motiunii de cenzura un lant uman in jurul Parlamentului si i-a invitat pe cei nemultumiti de politicile economice…

- Peste 1.000 de medici de familie din toata tara participa, miercuri, la un protest de amploare in Piata Victoriei din Capitala. Incepand cu ora 12.00, acestia au fost invitati la discutii cu reprezentantii Guvernului.

- Naționala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de formația Olandei cu scorul de 3-0 (0-0), marți seara, pe Arena Naționala din București, intr-un meci amical. AGERPRES (editor: Mihai Țenea, editor online: Adrian Dadârlat)

- PNL va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului, iar de marți liberalii vor incepe negocierile cu toate partidele și formațiunile parlamentare, cu excepția PSD, in vederea susținerii acestui demers, a anunțat luni președintele partidului, Ludovic Orban. "PNL a hotarât,…

- Comisia pentru drepturile omului a Senatului a adoptat, luni, raport suplimentar de respingere pentru propunerea privind consacrarea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania. Motivul invocat de senatori a fost ca deja se sarbatorește Ziua Minoritaților Naționale pe data de…

- Comisia pentru drepturile omului a Senatului a adoptat, luni, raport suplimentar de respingere pentru propunerea privind consacrarea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania. Motivul invocat de senatori a fost ca deja se sarbatorește Ziua Minoritaților Naționale pe data de…

- UPDATE 20.35: Doua persoane care participau la protestul din fata sediului PSD au fost ridicate de jandarmi, dupa ce ar fi refuzat sa se legitimeze. Acesti au fost dusi la sectia de politie, unde urmeaza se li se stabileasca identitatea, potrivit Jandarmeriei Capitalei. "Jandarmii incepeau…

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, miercuri, in jurul orei pranzului, in Piata Victoriei, fata de propunerile de modificare a Codului fiscal, pachet legislativ ce va fi analizat in sedinta Guvernului, dupa ora 13.00. Protestatarii s-au organizat pe o pagina de Facebook, ei spunand…

- Mii de sindicaliști de la Dacia s-au strans, marți, in piața centrala din orașul Mioveni, unde s-a desfașurat un miting de protest fața de intenția Guvernului de a transfera contribuțiile sociale de la angajator la angajat. * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Protestatarii…

- Platforma Romania 100 Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 vor participa la marsul anuntat pentru duminica seara, sub denumirea ”NU vrem sa fim o natie de hoti!”, pe retelele de socializare anuntandu-si prezenta circa 10.000 de oameni. UPDATE 21.50. Protestele s-au incheiat UPDATE 21.16:…

- Numarul protestatarilor a crescut pe traseu. Traficul rutier este blocat pe un sens pe Bulevardul Magheru si pe Bulevardul Nicolae Balcescu. Oamenii s-au oprit cateva minute in Piata Universitatii, unde au tinut un moment de reculegere in memoria victimelor Revolutiei din 1989, au cantat Imnul national…

- Cateva sute de persoane s-au strans, la ora transmiterii stirii, in Piata Victoriei din Capitala, manifestand contra modificarilor aduse proiectului legilor justitiei. La ora transmiterii stirii, circulatia este partial blocata pe Soseaua Kiseleff, dar si pe mai multe benzi care fac legatura…

- Aproape trei sferturi dintre cele 1.680 de instituții publice naționale și locale din Romania vor avea, pana in 2020, experți sau tehnicieni in domeniul egalitații de șanse, a afirmat, miercuri, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, la Parlament, la Conferința Femeilor Francofone. …

- Medicii de familie declanșeaza seria protestelor la nivel național. Deciziile au fost luate la sfîrșitul saptaminii trecute în ședința Senatului Societații Naționale a Medicilor de Familie din România.

- Iarna a adus deja probleme in mai multe zone din țara. Zapada depusa pe șosele da mari batai de cap șoferilor. In Harghita, un drum național a fost deja inchis, iar in judetul Maramures, abia se circula. Mai multe masini au ramas inzapezite, iar alti zeci de soferi au facut cale intoarsa pentru ca nu…

- Aeronava Blue Air care trebuia sa-i aduca pe cei 180 de turisti romani in Romania era programata sa decoleze la ora locala 13.25 (14.25 ora Romaniei). Romanii au fost urcati in avion si tinuti acolo patru ore, dupa care au fost dusi inapoi in aeroport.”Si acum (20.30 ora Romaniei…