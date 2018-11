Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona și Real Madrid joaca duminica, de la ora 17:15, in derby-ul campionatului Spaniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport. De cand a semnat cu Barcelona, in vara lui 2014, Luis Suarez n-a ratat niciun Clasico. Atacantul uruguayan de 31 de ani a jucat…

- Una din surprizele campionatului a avut loc la Turda, acolo unde liderul clasamentului Potaissa Turda a pierdut meciul din etapa a 6-a a Ligii Naționale împotriva formației CSM Focșani, scor 33-32 (18-19). Potaissa Turda a început meciul fara câțiva jucatori de baza: Savic,…

- Fundasul central Gerard Pique va juca miercuri, 3 octombrie, partida cu numarul 100 in Liga Campionilor, excluzand meciurile de calificare, pe care le-a jucat, in competitia europeana. Barcelona va merge in deplasare in Anglia, acolo unde va disputa al doilea meci din grupele Ligii cu...

- La aproximativ 4 luni de cand Real Madrid castiga pentru a treia oara consecutiv titlul de Regina a Europei, Liga Campionilor a debutat marti, 18 septembrie, cu meciuri care mai de care mai interesante. Asa cum era de asteptat, Barcelona, inca suparata pentru eliminarea extrem de surprinzatoare suferita…

- FC Voluntari si Poli Iasi se intalnesc in etapa a 8-a a Ligii 1 Betano. Partida are loc azi, de la ora 18:00, si poate fi urmarita la Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. Meciul este in format livetext pe www.prosport.ro.

- Sergio Busquets, 30 de ani, a implinit in aceasta saptamana 10 ani de cand joaca la Barcelona, prilej sa ofere o serie de declarații emoționante pentru canalele oficiale de media ale clubului catalan. "Niciodata nu mi-am imaginat sa caștig atatea titluri, sa joc atatea meciuri și sa traiesc atatea momente…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, nou promovata in Liga a 2 a, sustine sambata meciul din etapa a treia de campionat, intalnind, de la ora 11.00, Academica Clinceni.Meciul o are pe SSC Farul gazda si se disputa la Calarasi, echipa constanteana neputand folosi in continuare stadionul Farul.Intalnirea…