- Ministrul Apararii din Venezuela, generalul Vladimir Padrino, a declarat joi ca autoproclamarea șefului Parlamentului, Juan Guaido, drept „președinte” interimar al țarii este o „lovitura de stat” în desfașurare, transmite AFP.„Avertizez poporul din Venezuela ca…

- Mexicul isi mentine sprijinul acordat guvernului condus de presedintele venezuelean Nicolas Maduro, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, dupa ce opozantul Juan Guaido s-a autoproclamat presedinte interimar, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat miercuri ca tara sa intrerupe relatiile diplomatice cu Statele Unite, dupa ce Donald Trump l-a recunoscut pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT…

- Un roman si-a ucis nepoata de 3 ani in Statele Unite, in timp ce tatal micutei era in camera alaturata. Camera in care a avut loc crima era supravegheata audio si tatal copilei, un sucevean emigrant peste Ocean, a auzit strigatele agonizante ale fiicei sale. Emanuel Flutur, un roman in varsta de 33…

- "Superioritatea militara a Statelor Unite - coloana vertebrala a influentei sale mondiale si a securitatii nationale - s-a erodat la un nivel periculos", dezvaluie raportul comisiei parlamentare asupra strategiei apararii nationale. "Armata americana ar putea inregistra un numar inacceptabil de…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a autorizat utilizarea trupelor și a altor resurse militare la granița dintre SUA și Mexic, au declarat vineri oficialii S.U.A., susținand lupta președintelui Donald Trump impotriva migranților care calatoresc spre Statele Unite, anunța agenția Reuters.