- ROMANIA MALTA LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV EURO 2020. Duje Strukan va arbitra partida ROMANIA - MALTA, ajutat de asistenții Goran Perica, Vedran Durak (toți din Croația). PRO TV transmite, duminica, de la ora 19:00, ROMANIA MALTA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. ROMANIA MALTA LIVE STREAM VIDEO…

- Ajunsa pe locul patru în Grupa F, misiunea României este una clara în urmatoarele partide din cadrul preliminariilor Campionatului European: cel puțin patru victorii consecutive. Primul pas: Malta. Partida de pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești începe de la ora 19:00…

- Selectionerul Maltei, Ray Faruggia, a declarat, sâmbata, ca va aborda diferit meciul cu România fata de confruntarea precedenta din grupa F de calificare la Euro-2020, cu Norvegia, scor 0-2, informeaza News.ro."Venim dupa un meci dificil cu Norvegia si ne asteapta altul la fel de…

- Selectionerul Cosmin Contra a explicat, într-o conferinta de presa sustinuta sâmbata, faptul ca nu a abordat cu teama meciul cu Spania, 1-2, si e convins ca România se poate califica la EURO 2020. Pentru "tricolori" urmeaza partida cu Malta, care se va disputa duminica, de…

- ROMANIA MALTA. Duje Strukan va fi ajutat de Goran Perica si Vedran Durak. Rezerva va fi Ivan Bebek. Veste TERIBILA pentru NATIONALA ROMANIEI. Anunt OFICIAL facut de UEFA ROMANIA MALTA. Meciul dintre Romania si Malta se va disputa pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti si va fi transmis…

- Capitanul echipei de fotbal a Spaniei, fundasul Sergio Ramos, si-a atras antipatia si huiduielile publicului de pe Arena Nationala din Bucuresti, din cauza unui gest considerat dispretuitor la adresa fanilor români, dupa ce a deschis scorul din penalty în partida de joi cu România…

- ​Federația Româna de Fotbal a anunțat, vineri, punerea în vânzare a biletelor pentru meciul România – Spania, din preliminariile EURO 2020, care va avea loc pe Arena Naționala, pe 5 septembrie 2019, de la ora 21:45, scrie Mediafax.Prețurile unui tichet pentru meciul…

- Romania joaca in aceasta seara in Malta, in preliminariile EURO 2020. Meciule liveTEXT pe GSP.ro AICI, de la 21:45, și televizat de Pro TV. Cosmin Contra a ales urmatorul „11": Tatarusanu – Chipciu, I. Cristea, Nedelcearu, Bancu – R. Marin, T. Baluta – Maxim, Keseru, I. Hagi – Puscas Fanii și-au exprimat…