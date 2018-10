LIVETEXT Referendumul pentru familie (Ziua 2): In prima zi au votat 5,72 % dintre alegatori

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, cand s-au inchis sectiile de votare, respectiv la ora 21.00, Maramuresul figura in statistica de la BEC cu un procent de 3,71%. Astfel, din cei 427.083 de cetateni cu drept de vot la urne s-au prezentat un numar de 15.882 de alegatori. Dintre acestia 13.578 sunt de pe listele permanente, 2.080…

- Un numar de 107 detinuti incarcerati la Penitenciarul de Minori si Tineri Tichilesti au votat, sambata, la referendumul pentru modificarea Constitutiei, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Penitenciarului Tichilesti, Ionel Dinca, a precizat ca, din 110 detinuti cu drept de vot, 107 si-au…

- Sectiile de votare s-au deschis sambata, la ora 7:00 pana la ora 21:00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Romanii sunt chemati sa raspunda cu...

- Primul referendum a fost organizat in Romania pe 8 decembrie 1991. Plebiscitul a avut ca scop adoptarea unei noi Constituții a Romaniei. Noua Lege fundamentala a fost aprobata cu un procent de 77,3% dintre votanți. La data intrarii in vigoare, Constituția din 21 august 1965 a fost in intregime abrogata.…

- Referendumul este definitv ca fiind o „consultare directa a cetațenilor, chemați sa se pronunțe, prin vot, asupra unui proiect de lege de o deosebita importanța pentru stat sau asupra unor probleme de interes general”. In acest context, agenția Mediafax a facut un istoric al acestor consultari și…

- Ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Așadar, rezultatele pentru ora 09:00 arata astfel: Exit-poll DCNews: Cum votați la referendum? DA 57,67% (3911) NU 8,36% (567) NU VOTEZ 33,97% (2304) …

- Sectiile de votare s-au deschis sambata, la ora 7,00, peste 18.000.000 de alegatori fiind asteptati la urne, pana la ora 21,00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Romanii sunt chemati…

- Un referendum local asupra atribuirii denumirii Olt-Romanati judetului Olt se desfasoara in zilele de 6 si 7 octombrie, in acelasi timp si in aceleasi sectii de votare cu referendumul national pentru revizuirea Constitutiei. La vot sunt asteptati 369.755 de alegatori, iar pentru fiecare…