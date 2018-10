LIVETEXT Referendumul pentru familie: Prima raportare a prezentei la vot la ora 11:30 pentru datele colectate pana la ora 10:00

Stiri pe aceeasi tema

- Primul referendum a fost organizat in Romania pe 8 decembrie 1991. Plebiscitul a avut ca scop adoptarea unei noi Constituții a Romaniei. Noua Lege fundamentala a fost aprobata cu un procent de 77,3% dintre votanți. La data intrarii in vigoare, Constituția din 21 august 1965 a fost in intregime abrogata.…

- Sectiile de votare s-au deschis sâmbata, la ora 7,00, peste 18.000.000 de alegatori fiind asteptati la urne, pâna la ora 21,00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei în sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita între un barbat si o femeie.…

- Incepand cu 08:00, ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Așadar, rezultatele pentru ora 08:00 arata astfel: Exit-poll DCNews: Cum votați la referendum? DA 56,75% (1773) NU 8,58% (268) NU VOTEZ 34,67% (1083)…

- Romanii sunt chemati sa raspunda cu 'Da' sau 'Nu' la intrebarea: 'Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?'. Potrivit Legii 3/2000, pentru ca referendumul national sa fie valabil, este necesara o prezenta la urne a cel putin 30% dintre persoanele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1874/2018, a fost stabilita lista cu sediile sectiilor de votare din strainatate la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.MAE va organiza 377 de sectii de votare…

- Biroul Electoral Central a anuntat Partidul Miscarea Populara ca va avea dreptul sa isi desemneze delegati in sectiile de votare la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, a anuntat vineri presedintele PMP, Eugen Tomac. "Asa cum am anuntat in urma cu 10 zile, Guvernul a adoptat ordonanta prin care…

- In zilele de 6 și 7 octombrie romanii sunt așteptați la urne pentru a vota pentru sau impotriva redefinirii familiei in Constituție. In 2015 Coaliția pentru Familie a avut inițiativa pentru modificarea Constituției in privința definirii familiei drept uniunea dintre un barbat și o femeie. Pentru ca…

- Actorul Dragoș Bucur și-a spus parerea despre referendumul privind referendumul pentru familie. Referendumul pentru familie a starnit numeroase discuții . Binecunoscutul actor Dragoș Bucur și-a spus și el parerea cu privire la acesta. „Trebuie sa imi spun parerea despre referendumul acesta, macar din…