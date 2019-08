Stiri pe aceeasi tema

- Golurile invingatorilor au fost marcate de Daniel Popa "52, "82, "90+3 si Montini "56. Pentru Academica au inscris Vojtus "66 si Ion "73. Dinamo: C. Straton - Moura, Klimavicius, Bejan, Sin - Rauta, I. Filip (Sorescu "34) - Mihaiu, K. Bru (Grigore "74), Moldoveanu (Popa "46) – Montini. Antrenor: Sebastian…

- Dinamo va juca azi, de la ora 21:00, contra celor de la Academica Clincei, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 21:00 » Dinamo - Academica Clinceni Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile:…

- DINAMO CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA 1. Istvan Kovacs va arbitra partida DINAMO - CRAIOVA, ajutat de asistenții Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, in timp ce rezerva este George Radulescu. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, duminica, de la ora 21:00, DINAMO CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE…

- Dinamo si FC Viitorul inchid prima etapa a noului sezon. Partida va fi in direct la Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport., de la ora 21:00, iar cele mai importante faze vor putea fi urmarite pe RomaniaTV.net. Dinamovistii se gandesc doar la play-off, dupa doi ani la rand in play-out,…

- Echipa de fotbal FC Dinamo a invins, miercuri seara, cu scorul de 3-0 (1-0) formatia Kilmarnock, ocupanta locului 3 in editia precedenta a campionatului Scotiei, in ultima partida amicala din cadrul stagiului de pregatire din Spania. Conform paginii oficiale de Facebook a clubului din Soseaua Stefan…

- Formatia Dinamo a invins, duminica, scor 6-1, formatia din Gibraltar FC Bruno’s, intr-un meci amical disputat in Spania, scrie news.ro.Golurile au fost marcate de Montini, Sorescu, Mihaiu, Perovic (2) si Popa. Dinamo a inceput jocul in urmatoarea formula: Straton - Moura, Klimavicius,…

- Hermannstadt ramane pe loc de baraj, dar a egalat la puncte pe FC Voluntari, care joaca, tot miercuri, acasa, cu Concordia Chiajna. Dinamo s-a apropiat la un pucnt de liderul din play out, Gaz Metan. HERMANNSTADT - DINAMO 0-0 Hermannstadt: Cabuz - Matel, Dandea, I. Stoica, Serediuc…

- FC Hermannstadt a terminat la egalitate, miercuri, scor 0-0, meciul disputat pe teren propriu, cu FC Dinamo, in etapa a X-a a play-out-ului Ligii I potrivit mediafax.Au evoluat urmatoarele echipe:Hermannstadt: Cabuz - Matel, Dandea, I. Stoica, Serediuc - Dalbea, Dumitriu - Jazvici, Offenbacher (Tsoumou…