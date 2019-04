​LiveText Kristina Mladenovic vs Simona Halep (de la ora 15:00) - Fanii români invadează Kindarena Update 14:05: Emil Boc a ajuns în sala din Rouen. Primarul din Cluj-Napoca și-a ocupat poziția de șef de galerie.



Update 14:00: Sala din Rouen se umple de români. Aceștia se afla peste tot, nu doar în sectorul rezervat României. E mult, mult galben în Kindarena.

​Meciul dintre Kristina Mladenovic și Simona Halep da startul întâlnirii dintre Franța și România din semifinalele FedCup. Jucatoarea de pe locul 66 WTA (cea mai buna clasare - locul 10 în octombrie 2017) o conduce cu 3-2 pe românca în confruntarile directe, însa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

