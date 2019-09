Stiri pe aceeasi tema

- "Au trecut deja 2 luni de la tragedia de la Caracal. Am convocat CSAT. Am cerut in mod repetat actiuni clare. Am tras repetate semnale de alarme catre cei care conduc institutiile statului ca au obligatia de a-si exercita misiunea de a proteja cetatenii nostri. Este extrem de grav ce se intampla…

- Procurorul sef DIICOT, Felix Banila, a declarat la Antena 3 ca e posibil sa se fi facut greseli in ancheta Caracal, dar ca acest fapt va fi lamurit prin controale la parchete, care au loc deja in ceea ce priveste anumite aspecte, intrucat „nu putem transforma cauzele penale in reality show-uri”.

- Șeful DIICOT, Felix Banila, admite ca in ancheta Caracal s-au facut greșeli de aceea au fost dispuse controale la parchetele din țara, subliniind ca nu poate oferi detalii cu privire la modul in care a fost instrumentat dosarul deoarece „nu putem transforma cauzele penale in reality show-uri”.„Eu…

- Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat, marti, ca nu exclude nici varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, deoarece ultimul raport al INML nu a putut oferi un rezultat cu privire la ADN-ul din oasele identificate in padurea din Caracal. „Nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele…

- Seful DIICOT Felix Banila a declarat ca procurorii nu au efectuat miercuri nicio perchezitie domiciliara in dosarul uciderii celor doua fete in Caracal, iar cercetarea la fata locului trebuie facuta in prezenta lui Gheorghe Dinca. "Astazi nu am desfasurat nicio perchezitie domiciliara nicaieri, pentru…

- In cadrul conferinței de presa de miercuri, șeful DIICOT, Felix Banila a declarat ca, din verificarile facute pana acum, Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, nu ar avea interdicție de a intra pe teritoriul Italiei și nici nu a avut calitatea de inculpat in vreun dosar din Italia, infirmand…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, anunța ca DIICOT va soluționa cazul de la Caracal, structura avand competența pe speța care a pus pe jar intreaga țara.Citește și: In plin SCANDAL național, parinții Alexandrei au primit o scrisoare: 'Nimeni nu a facut nimic deși se putea…' "La momentul acesta…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat vineri dupa-amiaza, dupa ce au aparut detalii șocante despre cazul dispariției a doua adolescente din Caracal. Va reamintim ca poliția a gasit ramașițe umane in casa unui barbat de 66 de ani.