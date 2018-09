Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a inceput foarte bine acest sezon, confirmand opinia specialistilor Unibet care o vedeau ca principala candidata la titlu in Spania si una dintre echipele cu pretentii mari in Champions League. Catalanii obtinusera 6 victorii in cele 6 meciuri jucate si reusisera sa inscrie de 20 de ori.…

- FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Real Sociedad, in etapa a patra a campionatului Spaniei.Pentru Sociedad a marcat Aritz Elustondo, in minutul 12, insa FC Barcelona a revenit prin golurile lui Luis Suarez (63) si Dembele (66), scrie news.ro Tot sambata…

- Barcelona a zdrobit-o pe Huesca in La Liga cu scorul de 8-2 intr-un meci contand pentru etapa a III-a. Golurile catalanilor au fost marcate de Messi (min. 16, 61), Pulido (min. 24 – augotol), Luis Suarez (min. 39, 90+2 – penalty), Dembele (min. 48), Rakitic (min. 52) și Jordi Alba (min. 81), in timp…

- Campioana en titre, FC Barcelona, incepe noul sezon acasa, pe Camp Nou, cu Alaves. Meciul este ACUM, in direct pe TV Telekom Sport 4, TV Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. live » Barcelona - Alaves 1-0A marcat: Messi 64 Click AICI pentru liveTEXT! Vezi AICI FOTO de la meci! Barcelona: Ter Stegen…

- Barcelona l-a deturnat pe Arturo Vidal (31 de ani) din drumul spre Inter si a finalizat transferul mijlocasului chilian, care urmeaza sa semneze cu gruparea de pe Camp Nou, tansmite mediafax. Informatii legate de transfer circula inca de joi, 2 august, insa acestea s-au intensificat in ultimele…

- Constructorul aeronautic a dezvaluit noul sau model cargo, Beluga XL, capabil sa transporte fara escala 52 de tone de marfa de o distanta de 4074 km. In 17 iulie, acest ciudat avion care seamana cu o balena alba ar putea sa faca primul zbor inaugural de pe aeroportul din Toulouse (Franta). Totusi, constructorul…

- Politistii din cadrul Poliției Municipiului Aiud cerceteaza mai multe persoane din localitatea Miraslau, jud. Alba si din municipiul Aiud, banuite ca au sustras din contul unei persoane vatamate din Timisoara suma de 5000 euro, fapta sesizata politiei prin Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud, la…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…