Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri au avut loc ultimele partide din etapa a patra a grupelor Champions League. Manchester United a reușit sa intoarca scorul in ultimele minute ale partidei cu Juventus, dupa ce Cristiano Ronaldo marcase un gol dintr-un șut fara preluare. In alte meciuri ale serii, Manchester City și Real Madrid…

- Cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA la partida Juventus – Manchester United. Meciul are loc miercuri, de la ora 22:00 si va fi transmis in direct de Telekom Sport 1. Este cel de-al treilea meci din faza grupelor pe care Hategan il arbitreaza in acest…

- BAYERN - AJAX LIVE STREAM LIGA CAMPIONILOR. Etapa a doua din faza grupelor este deschisa de partidele Hoffenheim - Manchester City si Juventus - Young Boys, marti, de la 19:55. Cetatenii vin dupa socul...

- Opt partide din grupele Ligii Campionilor se desfașoara in aceasta seara. Primele doua jocuri au inceput de la ora 19:55, iar celelalte de la ora 22:00. Partidele pot fi urmarite in direct la TV Telekom Sport, Look Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Manchester City e intr-o situație delicata…

- Azi se disputa alte 8 partide in prima etapa a grupelor UEFA Champions League. Doua meciuri incep la 19:55, iar restul de 6 sunt de la 22:00. Manchester United, Bayern Munchen, Manchester City, Real Madrid și Juventus joaca azi partide foarte importante. Meciurile vor putea fi urmarite in direct la…

- Champions League a revenit, iar marile cluburi europene se lupta pentru cel mai ravnit trofeu european. Azi intra in scena Bayern, MAnchester City, Real Madrid, Juventus sau Manchester United, de la 20:00 si 22:00.

- Tragerea la sorți pentru grupele Champions League a avut loc joi seara, la Grimaldi Forum din Monte Carlo. Deținatoarea trofeului, Real Madrid, ramasa fara Cristiano Ronaldo, are o grupa accesibila cu AS Roma, CSKA Moscova șiViktoria Plzen.

- Aseara s-au decis ultimele 3 echipe calificate in grupele UEFA Champions League, iar azi, de la ora 19:00, are loc tragerea la sorți. Cele 32 de echipe vor fi imparțite in 8 grupe. Din urna capilor de serie fac parte formații precum Real Madrid, Juventus și FC Barcelona. Sunt insa surprize și celelalte…