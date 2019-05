Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD s-au reunirt in aceasta seara in Comitetul Executiv pentru a lua mai multe decizii cu greutate: propunerea a trei noi ministri pentru portofoliile ramase vacante – Justitie, Diaspora si Fonduri Europene; mazilirea unor lideri apropiati de Liviu Dragnea; stabilirea datei Congresului PSD.…

- Liderii PSD urmeaza sa aiba marți o serie de întâlniri la nivel de conducere în care sa stabileasca ce vor face dupa pierderea alegerilor europarlamentare și încarcerarea liderului Liviu Dragnea. Prima va fi ședința Biroului Permanent Național, de la ora 11.00, la Parlament.Diseara,…

- Gabriela Firea a declarat ca ”nu poate sa ștearga cu buretele” tot ce s-a intamplat intre ea și Liviu Dragnea, dar acum este important pentru bucureșteni „sa reinnoade dialogul instituțional”. „Domnul Dragnea a facut primul o declaratie publica in acest sens, a reluat declaratia intr-o emisiune, despre…

- „In acea perioada de spitalizare in care am primit mesaje in primul rand de la apropiati, de la prieteni, au fost si mesaje de la colegii din politica - Tariceanu, Dancila si dl Dragnea a lasat un mesaj de sanatate si urari de bine. Mi se pare omenesc”, a declarat Gabriela Firea la Antena 3, potrivit…

- La finele Comitetului Executiv National in care s-a votat in favoarea retragerii sustinerii politice in Cabinetul dancila pentru ministrul Justitiei, premierul a anuntat ca urmeaza sa discute cu Toader si ca se asteapta ca acesta sa ii prezinte demisia. “In urma votului si in urma nemultumirilor manifestate…

- Social-democratii reuniti in sedinta Comitetului Executiv au decis retragerea sprijinului politic pentru actualul ministru al Justitiei. Ceea ce inseamna ca Tudorel Toader va fi schimbat de la varful Ministerului Justitiei. Informatia a aparut pana la momentul de fata pe surse, fiind asteptat un anunt…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca relatia sa cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este „in refacere”, el adaugand ca, spre binele bucurestenilor, in perioada urmatoare ar fi utila o discutie aplicata cu edilul-sef. „Eu cred ca aceasta relatie este in refacere, din…

Un detinut radicalizat a injunghiat doi gardieni marti in Franta, ranindu-i grav, dupa care s-a ascuns in unitatea pentru viata familiala din inchisoarea ultrasecurizata din Alencon (vest), relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.