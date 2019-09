A inceput joi, la Curtea de Apel București, procesul in care fostul președinte Traian Basescu este acuzat de CNSAS ca a colaborat cu Securitatea. S-au anunțat primii intervenienți in dosar, printre care Ene Dragoș Marian. Traian Basescu sta in picioare sprijinit de columna portiței din instanța cu un dosar in mana. Persoanele care vor sa intervina in cauza spun judecatorului ca nu li s-a permis sa citeasca dosarul.

UPDATE - Judecatorul ridica din oficiu excepția competenței teritoriale și materiale a CAB pentru judecarea acestui caz. Ambele parți, și CNSAS și avocații lui Basescu spun…