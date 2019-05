LiveScore Sepsi - FCSB (de la ora 21:00) / Echipele de start

Stiri pe aceeasi tema

- Ajax a impresionat pe toata lumea cu fotbalul aratat in actuala ediție de Champions League, a eliminat nume mari din competiție, iar acum se afla la doar un pas de marea finala. Dupa 1-0 in prima manșa, "lancierii" primesc vizita lui Tottenham pe Johan Cruijff Arena, unde se anunța o atmosfera spectaculoasa.…

- Viitorul și CSU Craiova se infrunta joi in returul semifinalei Cupei Romaniei. Partida e programata la 19:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, Digi Sport 1 și Look Sport. Viitorul s-a impus in tur cu 2-1. In cealalta semifinala se infrunta Astra și CFR Cluj. Giurgiuvenii au caștigat…

- Meciul Astra Giurgiu – CFR Cluj se va disputa, miercuri, de la ora 19.45, in mansa a doua a semifinalelor Cupei Romaniei, informeaza FRF. In tur, la Cluj, s-a impus Astra, cu 3-1.Partida FC Viitorul – CSU Craiova va avea loc, joia viitoare, de la ora 19.45, in aceeasi faza a competitiei. In…

- Etapa a 29-a din liga secunda debuteaza astazi, cu duelul dintre Daco-Getica și U Cluj. Partida a inceput la ora 17:30 și poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. live » Daco-Getica - U Cluj 0-0 Click AICI pentru live+statistici Echipele de start:…

- Gaz Metan Mediaș se va duela astazi, de la ora 13:00, cu Dunarea Calarași, in runda cu numarul 26, ultima din sezonul regulat. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport, și Look Sport. liveTEXT de la 13:00 » Gaz Metan - Dunarea Calarași Click AICI pentru liveTEXT…

- CFR Cluj, fara victorie in 2019, se deplaseaza in Moldova, unde o intalnește pe Poli Iași, formație care are doua victorii la rand și viseaza la play-off. Partida dintre cele doua incepe la ora 20:00, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. LIVE POLI IAȘI -…

- Concordia Chiajna și FCSB se infrunta in ultimul meci al etapei cu numarul 24 din Liga 1. Partida e programata la ora 20:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...