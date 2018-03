Stiri pe aceeasi tema

Monica Niculescu joaca azi al 4-lea meci in 4 zile la Miami. Dupa ce a trecut de doua tururi de calificari, iar miercuri a invins-o clar pe Yulia Putinstseva, jucatoarea noastra joaca in aceasta seara in turul II de la Miami impotriva slovacei Magdalena Rybarikova.

Liderul mondial Simona Halep debuteaza astazi la turneul de tenis Premier Mandatory de la Miami, intalnind o in turul doi pe Oceane Dodin Franta, 98 WTA .Partida a fost programata dupa ora 21.00 si va fi transmisa in direct de Digi Sport 2.Halep si Dodin nu s au mai infruntat pana acum in circuitul…

SIMONA HALEP - OCEANE DODINE online. Meciul lui Halep cu Dodin este al treilea de pe terenul principal, dupa o intalnire de simplu feminin si una de simplu masculin. Oceane Dodin a abandonat, marți, in meciul cu Alison Riske, dupa ce pierduse primul set 1-6, dar a intrat pe tabloul principal…

Frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, in turul doi la Miami Open. Dodin a trecut in primul tur de Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA, scor 6-4, 7-6 (3), 6-3, dupa doua ore…

Sorana Cirstea, locul 33 WTA si cap de serie numarul 32, va evolua in turul doi la Miami Open cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 61 WTA. Su-Wei Hsieh din Taiwan a trecut in primul tur de jucatoarea britanica Katie Boulter, locul 208 WTA, venita din calificari, scor 6-4, 7-5, dupa o ora si 39 de minute.Cirstea,…

Monica Niculescu (70 WTA) joaca in aceasta seara in primul tur al turneului Premier Mandatory de la Miami, urmand sa o infrunte pe kazaha Yulia Putintseva (75 WTA).

Naționala U19 a Romaniei joaca astazi, de la ora 20:30, primul meci de la Turul de Elita. Adversara "tricolorilor" va fi Serbia, una dintre cele mai puternice echipe la acest nivel de varsta. Partida dintre cele doua se joaca la Ploiești, pe stadionul "Ilie Oana".

Simona Halep și-a aflat prima adversara de la turneul Premier Mandatory de la Miami, în urma tragerilor la sorți de luni dimineața.Astfel, luni dimineata a avut loc tragerea la sorti a turneului de la Miami (20 martie - 1 aprilie), iar Halep se poate declara norocoasa. Simona…

Daca se va califica, Halep ar putea juca impotriva polonezei Agnieszka Radwansla, locul 32 WTA si cap de sere numarul 30, in mansa a treia. In optimi, adversara romancei ar putea fi letona Anastasija Sevastova, locul 17 WTA si cap de serie numarul 20, sau americanca Madison Keys, locul 15 WTA si cap…

Simona Halep și Qiang Wang joaca astazi, de la ora 20:00, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) are parte de un culoar favorabil la primul turneu Premier Mandatory din 2018. Halep a trebuit…

Liderul mondial Simona Halep si Caroline Dolehide, din SUA, aflata pe locul 165 in clasamentul mondial de tenis, se intalnesc in turul trei al turneului de la Indian Wells.Partida a fost programata in noaptea de duminica, 11 martie, spre luni, 12 martie, de la ora 1.00

Simona Halep, locul I WTA, va evolua, luni, dupa ora 00.00, cu jucatoarea americana Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul al treilea al turneului de la Indian Wells.Aceasta partida este a treia pe arena principala.

Sorana Cirstea (35 WTA) joaca in aceasta seara in turul II al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Romanca va avea un meci complicat, urmand sa se dueleze cu Venus Williams.

Simona Halep (1 WTA) debuteaza in aceasta seara in turneul Premier Mandatory de la Indial Wells. Romanca se dueleaza in turul II de la Indian Wells cu cehoaica Kristyna Pliskova (77 WTA).

Sorana Cirstea – Venus Williams, in turul doi la Indian Wells. Meciul va avea loc in seara in noapte de sambata spre duminica. Sorana Cirstea (27 de ani, locul 35 WTA) are o misiunea infernala in fața locul 8 WTA, americanca de 35 de ani Venus Williams. Daca va trece de Venus, ar putea de…

Irina Begu – Karolina Pliskova, in turul II la Indian Wells. Meciul se joaca in noaptea de vineri spre sambata, de la 1.30. Cehoaica are 25 de ani și e locul 5 WTA. Irina Begu (26 de ani, 36 WTA) s-a calificat, joi dimineața, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, dupa ce a trecut,…

Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine astazi meciul din etapa a 22 a a Ligii Nationale, intalnind in deplasare CSM Fagaras. Partida va incepe la ora 17.30. In clasament, HC Dobrogea Sud se afla pe locul sase, cu 40 de…

Manchester City joaca astazi, de la 18:00, impotriva campioanei en-titre, Chelsea Londra. Manchester City este neinvinsa pe teren propriu in sezonul…

CSM București vrea sa se revanșeze pentru infrangerea dureroasa suferita saptamana trecuta pe terenul lui Gyor, 24-28. "Tigroaicele" joaca azi, de la ora 15:45, cu Midtjylland, in penultimul meci din grupele Ligii Campionilor.

Dunarea Calarași și Hermannstadt joaca astazi de la 15:00 in derby-ul ediției actuale din Liga a 2-a. Dunarea Calarași și Hermannstadt sunt favoritele…

Petra Kvitova (27 de ani, 21 WTA) și Garbine Muguruza (26 de ani, 3 WTA) joaca ACUM in finala turneului Premier 5 de la Doha. Petra Kvitova a trecut in semifinalele…

Mihaela Buzarnescu (29 de ani, 43 WTA), jucatoarea care uimește din ce in ce mai multa lume cu evoluțiile sale, iși continua azi parcursul perfect de la Doha. Romanca o infruna in optimile de finala pe nemțoaica Julia Goerges (29 de ani, 10 WTA).

Sorana Cirstea (27 de ani, 38 WTA) are un meci infernal in optimile de la Doha, urmand sa o infrunte, de la ora 13:00, pe Garbine Muguruza (24 de ani, 4 WTA).

Monica Niculescu (92 WTA) joaca in aceasta dupa-amiaza in turul secund al turneului de la Doha. Romanca se dueleaza cu slovaca Magdalena Rybarikova (18 WTA). Duelul va incepe in jurul orei 17:55

Aflata pe locul 38 mondial, Sorana Cirstea va avea o misiune dificila in runda a doua a turneului de la Doha, jucatoarea noastra urmand sa o intalneasca pe belgianca Elise Mertens (20 WTA si cap de serie numarul 15), semifinalista la primul turneu de Grand Slam al anului. Partida va incepe dupa ora…

Sorana Cirstea, locul 38 WTA, și Elise Mertens, locul 20, joaca de la ora 16:00 in turul II de la Doha, Qatar. Sorana s-a calificat in turul II dupa ce a trecut de Maria Sakkari, scor 6-2, 6-3, in timp ce Mertens a eliminat-o…

Sorana Cirstea a castigat cu 6-2, 6-3, in 71 de minute. Meciul a fost la discretia jucatoarei sale, numarul 38 mondial, care a avut un procentaj incredibil al puntelor realizate pe primul serviciu, 84%. Urmatoarea adversara a Soranei se va alege in urma meciului dintre belgianca Elise Mertens si…

Sorana Cirstea (38 de ani) joaca acum in primul tur al turneului WTA Premier de la Doha. Romanca o infrunta pe grecoaica Maria Sakkari (60 WTA), intr-un meci care a inceput la ora 16:00.

Irina Begu (37 WTA) debuteaza in aceasta dupa-amiaza in turneul WTA Premier de la Doha. Romanca se dueleaza cu australianca Samantha Stosur (44 WTA). Cele doua s-au mai infruntat o singura…

Monica Niculescu, locul 92 WTA, va juca azi, de la ora 15:30, in turul I al turneului de Doha, Qatar, impotriva Mariei Sharapova, locul 41 WTA. Monica Niculescu a ajuns pe tabloul principal dupa…

ACS Poli Timișoara și FC Voluntari joaca ACUM intr-un meci din etapa a 24-a din Liga 1. Banațenii au un nou antrenor in persoana lui Leo Grozavu, dupa ce…

In aceasta dimineața a fost stabilit țintarul meciurilor din cadrul confruntarii Romania - Canada din Fed Cup, duel ce va avea loc sambata și duminica. Astfel, primul meci, care va incepe in jurul orei 13:00, le va pune fața in fața pe Sorana Cirstea (38 WTA) Karol Zhao (138 WTA). Partida va fi urmata…

Romania joaca in primul tur al Grupei a II-a, Zona Euro-Africana a Cupei Davis, impotriva Luxemburgului. Primele doua intalniri au loc astazi. Nicolae Frunza (596) ATP…

Ana Bogdan, locul 89 WTA, și candianca Eugenie Bouchard, locul 121 WTA, se vor intalni azi, de la ora 14:00, in turul doi al turneului de la Taipei. Ana Bogdan trece printr-un moment excelent, dupa…

Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, joaca de la ora 05:00 in prima semifinala de la Australian Open, contra belgiencei Elise Mertens, locul 37 WTA. Caroline Wozniacki și Elise Mertens joaca pe…

Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin. Osaka va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami,…

Dinamo joaca astazi, de la ora 15:00, primul amical al iernii, impotriva ciprioților de la Aris Limassol. Din lotul lui Aris Limassol fac parte și romanii Andrei Radu,…

Constanteanca Simona Halep, locul 1 WTA, sustine astazi, in jurul orei 10.00, partida din turul secund al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.Principala favorita a intrecerii o intalneste, pe arena "Margaret Courtldquo;, pe Eugenie Bouchard, din Canada, numarul 112 in clasamentul…

Spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, si

- Organizatorii turneului de la Australian Open au anuntat orele de disputare ale meciurilor celor trei romance calificate in turul doi la competitiai de Mare Slem de la Antipozi. Simona Halep, Sorana Cirstea si Ana Bogdan au acces in turul doi. ...

- Organizatorii turneului de la Australian Open au anuntat orele de disputare ale meciurilor celor trei romance calificate in turul doi la competitiai de Mare Slem de la Antipozi. Simona Halep, Sorana Cirstea si Ana Bogdan au acces in turul al doi.

- Garbine Muguruza, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, a invins-o, marti, cu scorul de 6-4, 6-3, pe sportiva franceza Jessika Ponchet, locul 256 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul I al Australian Open. Muguruza s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 24 de minute.In faza urmatoare,…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va intalni pe canadianca Eugenie Bouchard (29 de ani, 112 WTA) in turul II la Australian Open 2018. Partida se va disputa joi (in direct la Eurosport), ora de start nefiind inca stabilita. Simona Halep – Eugenie Bouchard a fost semifinala la Wimbledon, in 2014. Atunci,…

- Ana Bogdan, locul 104 WTA, joaca de la ora 10:45 in turul I de la Australian Open, cu franțuzoaica Kristina Mladenovic, locul 11 WTA. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO. liveSCORE Ana Bogdan - Kristina Mladenovic Ana Bogdan este ultima reprezentanta a Romaniei care joaca in turul I la Australian Open.…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. Partida a durat aproape 2 ore.Simona a inceput greu meciul. Aiava a lovit puternic, decisiv, in timp ce Halep s-a deplasat greu…

- Real Madrid și Villarreal joaca acum intr-un meci din etapa a 19-a din La Liga. Partida poate fi urmarita in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Partida a inceput la ora 17:15. LIVE: Real Madrid - Villarreal 0-0 min. ...

- Monica Niculescu (85 WTA) joaca de la aceasta ora in optimile turneului WTA de la Hobart. Romanca se dueleaza cu americanca Varvara Lepchenko (64 WTA). Duelul este liveSCORE pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport 2. liveSCORE ACUM » Monica Niculescu - Varvara Lepchenko 3-4 In primul tur de la Hobart,…

- Simona Halep și Irina Begu joaca in semifinalele probei de dublu de la Shenzhen, impotriva perechii formate din Anna Blinkova (Rusia) și Nicola Geuer (Germania). Meciul poate fi urmarit in direct pe TV Digi Sport și liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE dupa 12:45 » Halep/Begu - Blinkova/Geuer Meciul va incepe…