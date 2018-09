Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa de fotbal U17 a Romaniei a invins Ungaria la penalty-uri, marti, intr-o partida disputata in cadrul Cupei Syrenka. Constanteanul Alexi Pitu, legitimat la Academia „Gheorghe Hagi”, a deschis scorul in minutul 2, iar Botond a majorat avantajul in minutul 27. Formația maghiara a revenit…

- Ungaria devine a doua țara din Uniunea Europeana fața de care se voteaza masura activarii Articolului 7 din Tratatul UE, dupa Polonia. La finalul procedurii, Budapesta ar putea ramane fara drept de vot. Ungaria a fost astfel sancționata drastic de Parlamentul European, pentru nerespectarea statului…

- Premierul ungar Viktor Orban va efectua o vizita oficiala la Moscova, pe 18 septembrie, in cadrul careia se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin, se arata intr-un comunicat de presa publicat de site-ul oficial al Guvernului din Ungaria, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.Citește…

- Grupa Romaniei din Divizia B la fotbal pe plaja. ”Tricolorii” se vor lupta cu Anglia, Bulgaria și Norvegia. Naționala Romaniei și-a aflat adversarii pe care ii va intalni in drumul spre promovarea in Divizia A din Liga Europeana de fotbal pe plaja. Tricolorii vor juca intr-o grupa alaturi de Anglia,…

- CS Balotești și Petrolul Ploiești se infrunta, astazi, de la 18:00, in meciul de debut al etapei cu numarul 2 din liga secunda. Partida este in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport 1, Look TV și liveSCORE pe GSP.ro. live de la 18:00 » CS Balotești - Petrolul Ploiești Nou promovata in Liga a 2-a,…

- PAOK Salonic joaca astazi prima manșa din turul III preliminar al Ligii Campionilor, impotriva rușilor de la Spartak Moscova. Partida e liveSCORE cu foto pe GSP.ro și in direct pe TV Pro X. Salzburg - Shkendija și Celtic - AEK Atena sunt celelalte doua meciuri ale zilei. ...

- Comisia Europeana a initiat, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul sau de legi recent adoptat si intitulat "Stop Soros". Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat intr-un briefing de presa ca executivul comunitar i-a trimis…

- FCSB va disputa in seara asta al treilea amical din Olanda, cu PAOK Salonic, de la ora 20:00. Formația lui Razvan Lucescu a revenit ieri in Olanda, pentru al doilea stagiu. E vicecampioana Greciei și-l are in componența pe Varela, fostul fundaș al FCSB. Partida se va disputa in baza WWNA, in care se…