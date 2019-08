​LiveScore: CSU Craiova vs Honved Budapesta (de la 19:15) / Echipele de start ​CSU Craiova trebuie sa învinga în returul cu Honved Budapesta (0-0 în prima manșa) pentru a se califica în turul trei preliminar al Europa League. Partida de pe stadionul "Ion Oblemenco" va începe de la ora 19:15, va fi transmisa pe DigiSport, Look Plus și LiveScore pe HotNews.ro.

Învingatoarea se va întâlni în turul urmator cu formația AEK Atena (Grecia).

Echipele de start:

CSU Craiova: Pigliacelli - Martic, Kelic, Acka, Bancu - Cicâldau, Mateiu, Ivanov - Barbuț, M. Roman II, Vatajelu. Antrenor: Corneliu PapuraRezerve:… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

