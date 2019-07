​LiveScore CFR Cluj vs Maccabi Tel Aviv (21:00) / Echipele de start

Stiri pe aceeasi tema

- CFR CLUJ - MACCABI TEL AVIV LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. CFR Cluj – Maccabi Tel Aviv se joaca miercuri, 24 iulie 2019, in prima manșa a turului 2 preliminar Champions League. Meciul se disputa pe stadionul Dr. Constantin Radulescu din Cluj-Napoca și este transmis in direct de posturile…

- CFR Cluj și Maccabi Tel Aviv se infrunta miercuri, de la 21:00, in turul II preliminar al Ligii Campionilor. Prima manșa va fi condusa de spaniolul Jose Maria Sanchez Martinez (36 de ani). CFR Cluj - Maccabi va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 1. Returul din Israel se joaca marți,…

- CFR Cluj va evolua cu învingatoarea dintre Tre Penne (San Marino) și Suduva (Lituania), în turul al treilea preliminar al Europa League, daca va fi eliminata de formatia israeliana Maccabi Tel Aviv, în turul al doilea preliminar al Champions League, potrivit tragerii la sorti care…

- ​Ajax, APOEL sau BATE Borisov ar putea fi adversare pentru CFR Cluj, în cazul în care campioana României trece de Maccabi Tel Aviv si se califica în turul trei preliminar al Champions League, potrivit News.ro. Echipele pe care le-ar putea întâlni CFR sunt Ajax sau…

- CFR Cluj și Viitorul joaca azi, de la ora 20:00, in Supercupa Romaniei. Partida este in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus și liveTEXT și video pe GSP.RO. liveTEXT de la 20:00 » CFR Cluj - Viitorul Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile: CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu,…

- CFR Cluj și Viitorul joaca azi, de la ora 20:00, in Supercupa Romaniei. Partida este in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus și liveTEXT și video pe GSP.RO. liveTEXT de la 20:00 » CFR Cluj - Viitorul Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile: CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu,…

- Echipa CFR Cluj va intalni formatia israeliana Maccabi Tel Aviv in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece in prima runda de formatia Astana.Daca va ajunge in turul doi preliminar, CFR Cluj va juca prima mansa acasa, la 23 sau 24 iulie, si returul in deplasare, la 30 sau 31…

- Astazi a inceput oficial perioade de transferuri pentru formațiile din Romania. Cluburile din Liga 1 se pot intari in vederea noului sezon pana pe data de 2 septembrie 2019. Hermannstadt și U Cluj joaca un baraj pentru locul ramas in Liga 1. Sibienii s-au impus in manșa tur, scor 2-0. Returul se joaca…