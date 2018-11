Stiri pe aceeasi tema

- Victorie pentru Volei Alba Blaj, in deplasare, la echipa VK UP Olomouc Cehia. Vicecampioana Europei la volei feminin in 2018, Volei Alba Blaj, a invins miercuri, in deplasare, formatia ceha VK UP Olomouc, cu scorul de 3-2, in mansa tur din turul secund al Ligii Campionilor. Meciul din Cehia a fost primul…

- CSM București joaca astazi al treilea meci din grupele Ligii Campionilor, impotriva norvegiencelor de la Vipers Kristiansand. Partida incepe la ora 19:15 și e in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Bietigheim și CSM București se infrunta astazi, de la 19:00, in etapa secunda din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida e in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și liveTEXT pe GSP.ro. live de la 19:00 » Bietigheim - CSM București "Tigroaicele" s-au instalat in fotoliul de…

- Dinamo poate sa devina principala favorita in grupa D a Ligii Campionilor, daca trece și de polonezii de la Wisla Plock. Obișnuiți cu participarea in prima grupa a Ligii Campionilor, polonezii de la Wisla au fost "retrogradați" acum in urna a doua. Sunt insa favoriți la calificarea in "optimi". Echipa…

- Dinamo se afla in acest sezon la a patra sa participare in grupele Ligii Campionilor si la un pas de cel mai bun debut. Formatia antrenata de Constantin Stefan si-a egalat pana acum performanta din sezonul 2016-2017, cand a obtinut doua victorii si o infrangere dupa primele trei...

- Dinamo cauta sa aduca primele puncte din deplasare in Liga in fața lui Riihimaen Cocks, campioana Finlandei, singura debutanta in grupele Ligii. Riihimaen Cocks - Dinamo se joaca miercuri, de la ora 18:15, in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Riihimaen Cocks este singura echipa dintre cele…

- CS U Craiova și Dinamo se infrunta acum, in cel mai tare meci al rundei a 7-a din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. U Craiova a deschis scorul in confruntarea cu Dinamo in prelungirile primei reprize, grație nou-venitului Elvir Koljic.…

- Sorana Cirstea (28 de ani, 54 WTA) se dueleaza joi dimineața, de la ora 01:30, cu americanca Venus Williams (38 de ani, 14 WTA), intr-un meci din turul II al turneului WTA de la Montreal. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 3. liveSCORE de la 01:30…